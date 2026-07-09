Pablo Descalzo: «No hay salida para la Argentina si no se defiende y protege la industria nacional»

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, analizó el escenario económico durante la Ronda de Negocios que reunió a más de 350 empresas en Ituzaingó. Defendió el rol del Estado como socio estratégico del sector privado, cuestionó la apertura de las importaciones y sostuvo que el empleo y la producción deben ser el eje del crecimiento del país.

Acá te dejamos un extracto de las palabras de Pablo Descalzo durante el encuentro en Ituzaingó ✅​✅​✅​👇​:

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—¿Qué representa para Ituzaingó recibir una nueva Ronda de Negocios junto al gobernador Axel Kicillof?

—Estamos contentos de recibir el apoyo y el acompañamiento del gobernador y de todo su equipo. En estos momentos complejos es importante sentirse acompañado y que la industria, las pequeñas y medianas empresas, sientan como un socio estratégico al Estado local y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Creo que es fundamental fortalecer el mercado interno. Son políticas que debería llevar adelante el Gobierno nacional y, en este caso, por suerte contamos con Axel, que tiene bien claro cuál es el camino para que la Argentina crezca.

—¿Qué importancia tienen estas rondas de negocios para las PyMES?

—Hay una batería enorme de políticas públicas y esta ronda de negocios es una de ellas. Participan diferentes áreas del Estado y empresarios que se reúnen para encontrar nuevos clientes, colocar sus productos y generar oportunidades comerciales. Ya llevamos 114 rondas de negocios y casi 10.000 empresas participaron de estos encuentros. El Estado provincial y el municipio ponen a disposición diferentes mecanismos para que se pueda producir lo que estamos viendo hoy.

—¿Qué beneficios concretos generan estos encuentros?

—Es una herramienta de gran importancia porque nos permite potenciar la economía, sostener el empleo y generar espacios donde las empresas puedan articular, intercambiar experiencias y hacer crecer sus negocios. Ese dinamismo también ayuda a fortalecer algo que viene cayendo mucho en el último tiempo, que es el consumo, y eso resulta muy importante.

La Ronda de Negocios de Ituzaingó en la que las PyMES intercambian información y hacen negocios

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—¿Cuál es el impacto sobre el empleo?

—Además, aumentan las posibilidades de seguir sosteniendo los puestos de trabajo. El trabajo tiene que ser un eje central para el crecimiento y el desarrollo de todo el país.

—¿Cómo observa la situación económica que atraviesa la Argentina?

—Lo cierto es que en este último tiempo hay quienes pretenden hacernos creer que si la macroeconomía se ordena, el resto de las cosas también se acomoda. Y todos sabemos que eso es una gran falacia.

—¿Cuál es su visión sobre la política de importaciones?

—La apertura indiscriminada de las importaciones golpea directamente al sector productivo, a nuestras familias y a las economías regionales. Pero también sabemos perfectamente que el cierre total de las importaciones, en otros momentos de la historia, tampoco solucionó los problemas que tenía el país. Para la Argentina que queremos construir hacia el futuro no podemos seguir cometiendo los errores del pasado.

—Entonces, ¿cuál considera que debe ser el camino?

—Queremos seguir fortaleciendo el diálogo. No hay salida para la República Argentina, ni para ningún país del mundo, si no se defiende y protege la industria nacional. Ese es el objetivo que tenemos junto a Axel para el presente, pero fundamentalmente para el futuro de la República Argentina.

—Durante su discurso también habló de la necesidad de dejar de lado las divisiones políticas. ¿A qué se refería?

—Tenemos que tomar nota de que no podemos vivir en un clásico constante. Los clásicos debemos dejarlos para los días domingo. De lunes a sábado los argentinos y las argentinas tenemos que estar convencidos de que debemos trabajar de manera articulada y conjunta para que la Argentina sea definitivamente una patria libre, justa y soberana.

—¿Cómo imagina ese país que plantea?

—Una Argentina donde las empresas crezcan, donde la producción se desarrolle y se amplíe, donde nuestras familias dejen de postergar sus sueños. Tenemos que ponernos de pie para que el pleno empleo sea una realidad, para que la industria nacional sea una marca registrada y potente a nivel mundial y, en definitiva, para que los argentinos podamos vivir en paz.

Los empresarios PyMES intercambian y combinan proyectos en conjunto en las Rondas de Negocios

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—¿Qué mensaje les deja a los empresarios?

—Muchas gracias por estar, por participar y por invertir. Sepan que desde el Gobierno local y el Gobierno provincial tenemos muy claro que el Estado y el sector privado deben ser socios estratégicos para garantizar el crecimiento de la Argentina y construir, definitivamente, una patria feliz, que es lo que seguramente todos y todas deseamos.

Las declaraciones de Pablo Descalzo se produjeron en el marco de la Ronda de Negocios realizada en Ituzaingó, donde más de 350 empresas participaron de encuentros comerciales organizados por el Municipio, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante la actividad, el intendente destacó la necesidad de impulsar políticas públicas que fortalezcan el mercado interno y promuevan el desarrollo productivo.

A lo largo de la entrevista, el jefe comunal también fijó su posición sobre el escenario económico nacional. Defendió la industria argentina, cuestionó la apertura indiscriminada de las importaciones y sostuvo que el crecimiento del país depende de una articulación permanente entre el Estado y el sector privado, con el empleo y la producción como ejes centrales del desarrollo.

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