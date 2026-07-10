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El día en que el frío y el silencio cubrieron Hurlingham: la nevada 2007 que dejó una postal de desolación

La histórica nevada del 9 de julio de 2007 quedó grabada en la memoria de los vecinos de Hurlingham por la belleza de sus paisajes blancos. Sin embargo, más allá del fenómeno meteorológico, aquella jornada también estuvo marcada por un frío extremo, calles desiertas y un silencio inusual que transformó por completo la fisonomía del distrito.

Por Andres Llinares

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Por donde uno caminara, estuviera y mirara, Hurlingham fue la desolación
Por donde uno caminara, estuviera y mirara, Hurlingham fue la desolación

La mañana del 9 de julio de 2007 amaneció distinta en Hurlingham. El cielo era una inmensa sábana gris, pesada y silenciosa, mientras un viento helado recorría calles casi vacías, colándose entre árboles desnudos y persianas cerradas. Antes de que aparecieran los primeros copos, el frío ya se había convertido en el verdadero protagonista de una jornada que parecía suspendida en el tiempo.

El área central hermosa con su nieve pero el frío pudo más y la gente prefirió quedarse en sus casas
El área central hermosa con su nieve pero el frío pudo más y la gente prefirió quedarse en sus casas

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La nieve apagó los sonidos de la ciudad

La nieve comenzó a caer lentamente, sin estridencias. No llegó acompañada de alegría inmediata, sino de una sensación extraña, casi inquietante. Los barrios de Villa Tesei, William C. Morris y el centro de Hurlingham fueron perdiendo sus colores habituales bajo una tenue capa blanca que apagaba los sonidos y convertía cada rincón en un paisaje inmóvil.

El tránsito disminuyó hasta volverse esporádico. Los colectivos avanzaban con extrema cautela y los pocos peatones caminaban con las manos hundidas en los bolsillos, envueltos en bufandas y camperas que apenas lograban contener el aire glacial.

Otra postal, también del área central, vacía. Claro que a nadie se le ocurrió ir a realizar compras bajo la nieve.
Otra postal, también del área central, vacía. Claro que a nadie se le ocurrió ir a realizar compras bajo la nieve.

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El silencio de un distrito detenido

Uno de los recuerdos más persistentes de aquella jornada fue el silencio. La nieve absorbía el ruido de los motores, de las conversaciones y hasta del movimiento cotidiano, dejando una calma poco habitual para un distrito acostumbrado a la actividad permanente.

Las plazas vacías, los bancos cubiertos por una fina capa blanca, las ramas cargadas de hielo y las calles casi sin circulación componían una escena más cercana a una ciudad abandonada que a un feriado patrio. Durante varias horas, Hurlingham pareció detener el paso del tiempo.

En 2007, lo que hoy son las inmediaciones del Palacio Municipal representaba un inmenso parque que también quedó solo
En 2007, lo que hoy son las inmediaciones del Palacio Municipal representaba un inmenso parque que también quedó solo

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Un frío que atravesaba la ropa

Las bajas temperaturas hicieron sentir toda su intensidad. Cada bocanada de aire quemaba el rostro y el aliento se convertía en una nube blanca que desaparecía en cuestión de segundos. Permanecer algunos minutos al aire libre bastaba para que las manos perdieran sensibilidad y el cuerpo reclamara refugio.

Las ventanas empañadas de las viviendas mostraban el contraste entre el exterior y el interior. Mientras las familias compartían mates o café caliente alrededor de una estufa, afuera el invierno imponía condiciones extremas. La nieve, lejos de ser únicamente una postal pintoresca, reforzaba una sensación de aislamiento pocas veces experimentada en el oeste del conurbano bonaerense.

Pero los trenes no dejaron de funcionar. El servicio se cumplió y la gente pudo trasladarse.
Pero los trenes no dejaron de funcionar. El servicio se cumplió y la gente pudo trasladarse.

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Cuando cayó la tarde

Con el correr de las horas, la nevada comenzó a perder intensidad, aunque el hielo permaneció sobre techos, jardines y vehículos estacionados. El cielo siguió cubierto durante buena parte de la tarde y la temperatura continuó descendiendo, prolongando la sensación de un invierno implacable.

Poco a poco, Hurlingham recuperó su ritmo habitual, pero el paisaje conservó durante varias horas las huellas de un fenómeno que parecía propio de otras latitudes.

Así se vieron las vías, vacías, sin gente, porque la temperatura penetraba hasta los huesos
Así se vieron las vías, vacías, sin gente, porque la temperatura penetraba hasta los huesos

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Una imagen que permanece en la memoria

A casi dos décadas de aquella histórica jornada, quienes vivieron el 9 de julio de 2007 recuerdan mucho más que la nieve. Recuerdan el frío intenso, el viento cortante, las calles vacías y el silencio que envolvió al distrito desde la madrugada hasta el anochecer.

Fue una combinación poco frecuente de naturaleza y clima extremo que convirtió a Hurlingham en una postal invernal tan bella como desoladora. Una imagen que todavía hoy permanece intacta en la memoria colectiva de miles de vecinos que fueron testigos de un día en el que el invierno mostró toda su crudeza.

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