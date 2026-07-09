Medio siglo después: procesan a un exintegrante de la CNU por el asesinato del estudiante Ricardo «Patulo» Rave

El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva domiciliaria a Jacek Piechocki, acusado de integrar el grupo de tareas que secuestró y asesinó al militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) Ricardo «Patulo» Rave, en diciembre de 1975, en La Plata.

Jacek Piechocki quedó procesado con prisión preventiva domiciliaria

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Más de 50 años después del crimen de Ricardo «Patulo» Rave, la Justicia Federal dio un nuevo paso en la investigación de uno de los casos emblemáticos del terrorismo de Estado previo al golpe militar de 1976. El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, a Jacek Piechocki, señalado como integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización parapolicial que actuó en La Plata durante los años setenta.

La resolución sostiene que Piechocki integró el grupo que secuestró y asesinó al joven militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) durante la madrugada del 24 de diciembre de 1975.

El represor de origen alemán de la que no se tienen prácticamente fotografías quizo pero no logró huir de la justicia

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El secuestro de «Patulo» Rave

Ricardo Rave comenzó a militar alrededor de 1973. Primero participó en el Movimiento de Acción Secundaria (MAS) y luego en la UES. Debido a la persecución que sufrían sus hermanos, se instaló en Berisso, donde estudiaba para tornero en la Escuela de Educación Técnica N.º 1 y trabajaba en un taller metalúrgico de Ensenada.

La noche del 23 de diciembre de 1975, después de cenar con dos amigos, pasó por la casa de sus padres para saludarlos antes de viajar con su novia a Villa Gesell. Horas más tarde, entre las dos y las tres de la madrugada, un grupo armado irrumpió violentamente en la vivienda familiar.

Según la reconstrucción judicial, más de quince hombres, algunos vestidos con uniforme militar, redujeron a toda la familia. Mientras saqueaban la casa, separaron a los integrantes en distintas habitaciones y finalmente obligaron a Rave a vestirse para llevárselo.

Uno de los integrantes del grupo pronunció una frase que quedó registrada en la investigación: «Éste es uno de los que anda jodiendo con el boleto», en referencia a la participación de Rave en los reclamos por el boleto estudiantil.

Antes de ser retirado por la fuerza, el joven intentó tranquilizar a sus padres y les pidió que avisaran a un tío que era oficial de Gendarmería Nacional.

Una vecina alcanzó a observar cómo Rave forcejeaba con sus captores antes de ser subido a uno de los vehículos Peugeot oscuros en los que se movilizaba el grupo.

Eran tiempos en que desde la Universidad de La Plata, estudiantes, vinculados a para militares y para policiales, salían a reprimir, secuestrar, torturar y matar a estudianes de izquierda vinculados a la Tendencia Revolucionaria

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El hallazgo del cuerpo

Horas después del secuestro, la familia recibió la información de que el joven estaba en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cuando su padre llegó al lugar le comunicaron que había sido asesinado.

El cuerpo apareció colgado en el puente de Camino Arana, en La Plata. El certificado de defunción indicó que la causa de la muerte fue una herida de bala con destrucción de masa encefálica.

Los familiares recordaron que el cadáver presentaba numerosos impactos de bala. Además, en el lugar donde fue encontrado se hallaron vainas servidas de distintos calibres.

Gustavo Demarchi, uno de los estudiantes de la Universidad de La Plata y dirigente de la Concentración Universitaria Nacional, una organización para militar para limpiar de «zurdos los claustros»

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El accionar de la CNU

En su resolución, Ernesto Kreplak sostuvo que la CNU, al igual que otros grupos paraestatales de la época, buscaba instalar el terror mediante la exhibición pública de sus crímenes.

El magistrado recordó que en juicios anteriores ya se acreditó el modo de operar de esa organización: irrupciones nocturnas en domicilios, secuestros de militantes políticos y sindicales, utilización de varios vehículos de apoyo, robos durante los operativos, asesinatos con armas de distintos calibres y abandono de los cuerpos en lugares visibles para intimidar a la población.

Según la investigación, el asesinato de Rave reúne todos esos elementos.

José Rucci junto a los dirigentes de la CNU Patricio Fernández Rivero y Juan Carlos Gómez, ambos de la Concentración Nacional Universitaria

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¿Qué fue la CNU?

La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue una organización política de extrema derecha surgida a fines de la década de 1960 en las universidades de La Plata y Mar del Plata. Sus integrantes defendían posiciones nacionalistas y anticomunistas y protagonizaron numerosos enfrentamientos con agrupaciones estudiantiles y organizaciones de izquierda.

Con el agravamiento de la violencia política durante los años setenta, la CNU pasó de la militancia universitaria a integrar estructuras parapoliciales que actuaban con apoyo o tolerancia de sectores del Estado. Diversas investigaciones judiciales sostienen que algunos de sus miembros participaron en secuestros, torturas y asesinatos de militantes políticos, sindicales y estudiantiles antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976.

En distintos juicios por delitos de lesa humanidad, la Justicia argentina concluyó que la CNU integró el aparato represivo ilegal que operó en los años previos a la dictadura. Varios de sus exintegrantes fueron condenados por homicidios, secuestros y otros crímenes cometidos en La Plata, Mar del Plata y otras ciudades del país.

El profesor de Letras, Carlos Alberto Disandro, también integró la Concentración Universitaria Nacional, a través de él los alumnos llegaban a militares y policías

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Los principales referentes de la CNU en La Plata

Entre los máximos referentes históricos de la organización en La Plata se encuentran: a) Carlos Alberto Disandro (en la foto superior), profesor universitario e ideólogo de la CNU. Nunca fue juzgado, ya que falleció en 1994; b) Patricio Fernández Rivero, considerado uno de los principales dirigentes de la estructura platense; c) Carlos «Indio» Castillo, señalado por la Justicia como uno de los jefes operativos de la organización en La Plata y juzgado por delitos de lesa humanidad; d) Juan José «Pipi» Pomares, integrante de la estructura platense, también sometido a juicio por delitos de lesa humanidad; e) Jacek Piechocki, recientemente procesado en la causa que investiga el secuestro y homicidio de Ricardo «Patulo» Rave, ocurrido en 1975.

Indio Castillo en su juventud en épocas de la CNU

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La estructura de la CNU en Mar del Plata

En Mar del Plata, la organización tuvo una estructura propia cuyos principales referentes fueron: a) Ernesto Piantoni, uno de los fundadores y principal dirigente local hasta su asesinato en 1975; b) Gustavo Demarchi, abogado y exfiscal federal, condenado por delitos de lesa humanidad; c) Oscar Héctor Corres; d) Raúl Viglizzo; e) Juan Carlos Gómez; f) Federico Delgado; g) Eduardo Cincotta.

Ernesto Piantoni no llegó muy lejos, antes de seguir la represion ilegal fue ejecutado en Mar del Plata

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Otros integrantes e investigados

En distintas causas judiciales y expedientes también aparecen mencionados otros integrantes o colaboradores de la organización, entre ellos: a) Fernando Otero; b) Mario Durquet; c) José Luis Granel; d) Juan Pedro Asaro; e) Juan Carlos Asaro; f) Roberto Justel; g) Carlos González.

Cómo identificaron al acusado

Jacek Piechocki, actualmente de 80 años, fue identificado por un testigo durante la investigación.

A pedido de la unidad fiscal integrada por Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, el sospechoso fue citado a declaración indagatoria el 23 de junio de 2026.

Durante su declaración negó haber integrado la CNU. Sin embargo, los archivos de inteligencia policial incorporados al expediente lo ubican dentro de esa organización.

Posteriormente presentó un escrito en el que sostuvo que podría haber sido confundido con otras personas que asistían a cursos dictados por Carlos Alberto Disandro en el Instituto de Cultura Clásica Cardenal Cisneros.

Para la Justicia, esa explicación terminó reforzando la investigación, ya que Disandro fue considerado uno de los principales ideólogos de la CNU.

Una familia perseguida

La familia de Ricardo «Patulo» Rave sufrió de manera directa la represión ilegal durante los años previos al golpe de Estado de 1976.

Varios de sus hermanos fueron detenidos, asesinados o debieron exiliarse por su militancia política y sindical. Incluso uno de los menores de la familia fue secuestrado cuando tenía apenas 11 años para ser interrogado sobre el paradero de sus hermanos mayores.

Con este procesamiento, la Justicia incorporó un nuevo imputado por uno de los crímenes atribuidos a la CNU en La Plata, en una causa que continúa avanzando para determinar las responsabilidades por delitos de lesa humanidad cometidos hace más de medio siglo.

¿Cuántas víctimas se atribuyen a la CNU?

No existe una cifra definitiva sobre la cantidad de víctimas atribuidas a la Concentración Nacional Universitaria (CNU). La organización actuó en distintas ciudades, principalmente en La Plata y Mar del Plata, en coordinación con otros grupos parapoliciales y, en numerosos casos, con sectores de las fuerzas estatales. Además, las investigaciones judiciales avanzaron en causas separadas, por lo que no existe un registro unificado de todos los hechos.

Lo que sí está acreditado en expedientes judiciales es que:

Primer juicio por la CNU en La Plata (2017): se investigaron siete casos, con seis homicidios acreditados.

se investigaron siete casos, con seis homicidios acreditados. Segundo juicio por la CNU en La Plata: actualmente se juzgan trece víctimas, de las cuales nueve fueron asesinadas.

actualmente se juzgan trece víctimas, de las cuales nueve fueron asesinadas. Juicio por la CNU en Mar del Plata (iniciado en 2015): abarcó ocho asesinatos atribuidos a la estructura local de la organización.

No obstante, tanto los fiscales como los historiadores especializados coinciden en que esos expedientes representan solo una parte de los crímenes atribuidos a la CNU. Existen numerosas causas que nunca llegaron a juicio o cuyos responsables no pudieron ser identificados, por lo que se considera que el número real de víctimas sería superior.

Por ese motivo, desde el punto de vista periodístico e histórico, no resulta preciso afirmar que «la CNU asesinó X personas», ya que no existe una cifra definitiva establecida por la Justicia ni por la investigación académica. Una formulación más rigurosa es señalar que la CNU está acusada de decenas de secuestros y asesinatos cometidos entre 1974 y 1976, aunque no existe una cifra definitiva sobre el total de víctimas atribuidas a la organización.

Gustavo Demarchi, ya un hombre mayor, llegó a ser Fiscal Provincial nombrado durante la dictadura militar y sobrevivió a la democracia

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¿Cuál fue la diferencia entre la CNU y la Triple A?

La Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A o AAA) fueron dos organizaciones de extrema derecha que actuaron en la Argentina durante la década de 1970 y participaron en la persecución y el asesinato de militantes políticos, sindicales, estudiantiles e intelectuales. Sin embargo, tuvieron orígenes, estructuras y ámbitos de actuación diferentes.

La CNU nació a fines de la década de 1960 como una agrupación política universitaria de orientación nacionalista y anticomunista. Tuvo una fuerte presencia en La Plata y Mar del Plata, donde pasó de los enfrentamientos con agrupaciones estudiantiles a integrar grupos parapoliciales que participaron en secuestros y homicidios. Diversas sentencias judiciales concluyeron que algunos de sus miembros formaron parte del aparato represivo ilegal que actuó antes del golpe de Estado de 1976.

López Rega y el entonces policía Rodolfo Eduardo Almirón Sena bajan de un avión de Aerolíneas Argentinas. Ambos crearon la organización paramilitar más grande en democracia.

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La Triple A, en cambio, fue una organización parapolicial creada en 1973 alrededor del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y, posteriormente, de María Estela Martínez de Perón. Operó a escala nacional con apoyo de sectores del Estado y tuvo como objetivo perseguir y eliminar a dirigentes y militantes considerados de izquierda.

Mientras la Triple A funcionó como una estructura nacional con recursos estatales y una conducción centralizada, la CNU tuvo un origen universitario y una actuación más concentrada en determinadas ciudades, aunque en varios casos sus integrantes actuaron en coordinación con fuerzas policiales, militares y otras organizaciones parapoliciales.

Las investigaciones históricas y los juicios por delitos de lesa humanidad también muestran que existieron vínculos y coincidencias operativas entre miembros de ambas estructuras. Sin embargo, la Justicia las considera organizaciones diferentes, con identidades propias, aunque integradas al entramado represivo que precedió al terrorismo de Estado instaurado tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

La Triple A se amparó en Estado Nacional a través del Ministro de Desarrollo Social que contaba con la protección de la Presidenta María Estela Martínez de Perón

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