Deportivo Morón rescindió los contratos de Tomás Ramírez y Ezequiel Bulacio

El «Gallo» continúa con la reestructuración de su plantel para afrontar la segunda mitad de la Primera Nacional. Ambos futbolistas dejaron de pertenecer a la institución y se suman a las bajas ya confirmadas en este mercado de pases.

El Club Deportivo Morón confirmó la rescisión de los contratos de Tomás Ramírez y Ezequiel Bulacio, quienes ya no integran el plantel profesional que dirige Walter Otta. La decisión forma parte del rearmado del equipo de cara a la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional.

A través de un breve comunicado oficial, la institución informó: «El Club Deportivo Morón informa que los futbolistas Tomás Ramírez y Ezequiel Bulacio rescindieron sus respectivos contratos con nuestra institución». El club no brindó precisiones sobre los motivos de ambas desvinculaciones.

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Dos jugadores que no lograron afianzarse

Tomás Ramírez, volante ofensivo de 22 años, había llegado a comienzos de la temporada procedente de Central Córdoba de Rosario con buenas expectativas. Sin embargo, nunca consiguió ganarse un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico y tuvo escasa participación durante la primera parte del torneo.

Una situación similar atravesó Ezequiel Bulacio, delantero de 24 años surgido de Centro Español, quien tampoco logró sumar la continuidad esperada en un plantel con varias alternativas ofensivas. Todo indica que continuará su carrera en Midland, club que ya trabaja para incorporarlo.

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Morón libera cupos para los refuerzos

Las salidas de Ramírez y Bulacio se suman a las de Facundo Báez y Gerónimo Ulibarri, en una clara señal de la renovación que impulsa el cuerpo técnico para encarar la segunda mitad del certamen.

En contrapartida, el «Gallo» ya incorporó al lateral derecho Emanuel Iñiguez, proveniente de Aldosivi; al mediocampista Emiliano Franco, quien regresó tras su paso por el fútbol peruano; y al delantero Mateo Levato, que afrontará su segundo ciclo en el club.

Con estos movimientos, Walter Otta busca potenciar un plantel que, pese a haber cedido el liderazgo de la Zona A tras la derrota frente a Defensores de Belgrano, continúa como uno de los principales protagonistas del campeonato y mantiene intacto el objetivo de pelear por el ascenso.

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