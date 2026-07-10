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Deportivo Morón recibe mañana a Deportivo Madryn con la misión de seguir en la cima de la Zona A (Historial)

Deportivo Morón y Deportivo Madryn volverán a verse las caras este sábado 11 de julio en el Nuevo Francisco Urbano, donde escribirán un nuevo capítulo de un historial corto, pero muy equilibrado. En seis enfrentamientos oficiales, el Gallo consiguió dos victorias, el conjunto patagónico una y empataron en tres ocasiones, en una serie marcada por la paridad, los pocos goles y el inolvidable cruce de las semifinales del Reducido 2025.

Por Andres Llinares

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Mañana una nueva fecha para recuperar la punta
Mañana una nueva fecha para recuperar la punta

Deportivo Morón volverá a presentarse este sábado 11 de julio, cuando reciba a Deportivo Madryn desde las 15:00 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la 20ª fecha de la Primera Nacional 2026. El equipo dirigido por Walter Otta buscará un triunfo que le permita sostenerse en lo más alto de la Zona A y dar un nuevo paso hacia el objetivo de pelear por el ascenso a la Liga Profesional.

Un partido clave para sostener el liderazgo

El conjunto del Oeste atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Con una campaña sólida y regular, Morón llega como uno de los protagonistas del campeonato y sabe que hacerse fuerte de local será determinante para mantenerse en la cima.

En su última presentación igualó 0-0 frente a Ferro Carril Oeste, resultado que le permitió conservar el liderazgo. Previamente había conseguido victorias importantes ante Almirante Brown y Ciudad Bolívar, consolidando una racha positiva que alimenta la ilusión de los hinchas.

Del otro lado estará Deportivo Madryn, otro de los animadores de la categoría. El conjunto patagónico también pelea en los primeros puestos y llega con la intención de llevarse un resultado positivo del Nuevo Francisco Urbano para seguir prendido en la lucha por la clasificación al Reducido.

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El antecedente entre ambos

El último enfrentamiento se disputó el 21 de febrero de 2026 en Puerto Madryn y terminó igualado 1 a 1, en un partido muy parejo. Ese resultado reflejó la paridad que suele existir entre ambos equipos, por lo que se espera otro encuentro de trámite equilibrado.

Madryn, te esperan en Morón, y da la impresión que estás en desventaja
Madryn, te esperan en Morón, y da la impresión que estás en desventaja

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Lo que está en juego

Para Deportivo Morón, los tres puntos significan mucho más que una victoria. Un triunfo le permitiría continuar como líder de la Zona A, sostener la ventaja sobre sus perseguidores y fortalecer su candidatura en la pelea por el ascenso.

En tanto, Deportivo Madryn intentará sumar en condición de visitante para acercarse a los puestos de privilegio y mantenerse firme dentro de la zona de clasificación al Reducido.

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Cuándo juegan Deportivo Morón y Deportivo Madryn

  • Partido: Deportivo Morón vs. Deportivo Madryn.
  • Fecha: Sábado 11 de julio de 2026.
  • Hora: 15:00.
  • Estadio: Nuevo Francisco Urbano, Morón.
  • Competencia: 20ª fecha de la Primera Nacional 2026.
  • Transmisión: LPF Play.

Se esperan las confirmaciones oficiales

Al cierre de esta edición, ni Walter Otta ni el cuerpo técnico de Deportivo Madryn habían confirmado las formaciones titulares. Tampoco había sido oficializada la terna arbitral del encuentro, datos que se conocerán en las horas previas al inicio del partido.

Con el respaldo de su público y el buen momento futbolístico que atraviesa, Deportivo Morón afrontará un compromiso de alto voltaje frente a un rival directo, en un duelo que puede resultar determinante para el desarrollo de la segunda rueda del campeonato.

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Historial entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn: una leve ventaja para el Gallito

Deportivo Morón y Deportivo Madryn comenzaron a enfrentarse oficialmente en la Primera Nacional 2022. Desde entonces disputaron seis partidos, entre la fase regular y el Reducido por el segundo ascenso, en una serie marcada por la paridad.

2022Primera Nacional. Puerto Madryn. Deportivo Madryn 0-1 Deportivo Morón.
2024Primera Nacional. Morón. Deportivo Morón 0-0 Deportivo Madryn.
2024Primera Nacional. Puerto Madryn. Deportivo Madryn 0-0 Deportivo Morón.
2025Reducido – Semifinal (ida). Morón. Deportivo Morón 1-0 Deportivo Madryn.
2025Reducido – Semifinal (vuelta). Puerto Madryn. Deportivo Madryn 1-0 Deportivo Morón. Madryn avanzó por penales tras igualar la serie.
2026Primera Nacional. Puerto Madryn. Deportivo Madryn 1-1 Deportivo Morón.

En el historial, Deportivo Morón lleva una leve ventaja con dos victorias, mientras que Deportivo Madryn registra un triunfo y hubo tres empates. Además, el Gallito también supera a su rival en goles convertidos, con tres frente a dos.

El cruce más trascendente entre ambos fue la semifinal del Reducido 2025. Tras imponerse 1 a 0 en el Nuevo Francisco Urbano, el conjunto del oeste bonaerense cayó por el mismo resultado en Puerto Madryn y quedó eliminado en la definición por penales.

El Historial entre Deportivo Morón y Deportivo Madrynd que le da mejor a Morón
El Historial entre Deportivo Morón y Deportivo Madryn que le da mejor a Morón

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