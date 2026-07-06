Más de 350 empresas participaron de una Ronda de Negocios en Ituzaingó encabezada por Kicillof y Descalzo

El gobernador Axel Kicillof y el intendente Pablo Descalzo encabezaron una nueva edición de la Ronda de Negocios en Ituzaingó. Más de 350 empresas participaron de la jornada, que buscó fortalecer vínculos comerciales y promover nuevas oportunidades para el sector productivo.
Acá te dejamos un extracto de las palabras de Axel Kicillof durante el encuentro en Ituzaingó ✅✅✅👇:
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Acá te dejamos un extracto de las palabras del intendente Pablo Descalzo sobre la Ronda de Negocios Kicillof durante el encuentro en Ituzaingó ✅✅✅👇:
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Una jornada para fortalecer el entramado productivo
Pablo Descalzo y el gobernador Axel Kicillof encabezaron una nueva Ronda de Negocios realizada en las instalaciones del Palacio D’or, en Ituzaingó. También participaron los ministros bonaerenses Augusto Costa y Javier Rodríguez, junto a la secretaria de Desarrollo Productivo del municipio, Natalia Lazzeri.
La actividad se llevó a cabo el jueves 2 de julio y fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo local, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Durante la jornada, más de 350 empresas participaron de encuentros de negocios en los que concretaron contactos, alianzas comerciales e intercambios institucionales.
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El objetivo de las Rondas de Negocios
Las Rondas de Negocios constituyen un espacio estratégico destinado a generar y fortalecer vínculos entre empresas, PyMES, instituciones e industrias locales, regionales e internacionales.
La iniciativa busca facilitar oportunidades comerciales que contribuyan al crecimiento de la economía local y regional, favoreciendo el desarrollo del entramado productivo y la generación de nuevas inversiones.
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Kicillof destacó el respaldo a las PyMES
Durante su intervención, Axel Kicillof resaltó la importancia de las Rondas de Negocios como una política pública destinada a fortalecer la producción.
«Los pequeños y medianos empresarios bonaerenses saben que no les vamos a soltar la mano y que, junto a ellos, seguiremos defendiendo la producción y el empleo nacional», expresó el gobernador.
Además, reivindicó el rol del Estado provincial como un actor que construye vínculos estratégicos con el sector privado para impulsar la actividad económica.
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Descalzo llamó a fortalecer el trabajo conjunto
Por su parte, Pablo Descalzo afirmó que el actual contexto económico nacional exige una mayor articulación entre el Estado y el sector productivo.
«En este contexto nacional complejo, es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro país que la industria y la pequeña y mediana empresa sientan al Estado local como un socio estratégico», sostuvo el intendente.
Asimismo, agregó: «Nosotros trabajamos todos los días, acompañando proyectos que incentivan la economía en todos sus niveles, colaborando en la construcción de un entramado productivo, comercial y de servicios que esté a la altura de los desafíos actuales».
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Autoridades presentes
También participaron de la actividad el jefe de Gabinete municipal, Pablo Piana; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, Juan Manuel Álvarez Luna; el secretario de Gobierno, Mauro Lavagnino, junto a otras autoridades municipales y provinciales.
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