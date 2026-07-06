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Más de 350 empresas participaron de una Ronda de Negocios en Ituzaingó encabezada por Kicillof y Descalzo

La nueva edición de la Ronda de Negocios reunió a más de 350 empresas en Ituzaingó y apuntó a fortalecer los vínculos comerciales, impulsar nuevas inversiones y consolidar el desarrollo productivo mediante el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

Por Andres Llinares

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El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, junto al Gobernador Axel Kicillof, durante un ronda más de negocios entre PyMES
El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, junto al Gobernador Axel Kicillof, durante un ronda más de negocios entre PyMES

El gobernador Axel Kicillof y el intendente Pablo Descalzo encabezaron una nueva edición de la Ronda de Negocios en Ituzaingó. Más de 350 empresas participaron de la jornada, que buscó fortalecer vínculos comerciales y promover nuevas oportunidades para el sector productivo.

Acá te dejamos un extracto de las palabras de Axel Kicillof durante el encuentro en Ituzaingó ✅​✅​✅​👇​:

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Una jornada para fortalecer el entramado productivo

Pablo Descalzo y el gobernador Axel Kicillof encabezaron una nueva Ronda de Negocios realizada en las instalaciones del Palacio D’or, en Ituzaingó. También participaron los ministros bonaerenses Augusto Costa y Javier Rodríguez, junto a la secretaria de Desarrollo Productivo del municipio, Natalia Lazzeri.

La actividad se llevó a cabo el jueves 2 de julio y fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo local, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante la jornada, más de 350 empresas participaron de encuentros de negocios en los que concretaron contactos, alianzas comerciales e intercambios institucionales.

Empresarios PYMES en la Ronda de Negocios de Parque Leloir, Ituzaingó
Empresarios PYMES en la Ronda de Negocios de Parque Leloir, Ituzaingó

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El objetivo de las Rondas de Negocios

Las Rondas de Negocios constituyen un espacio estratégico destinado a generar y fortalecer vínculos entre empresas, PyMES, instituciones e industrias locales, regionales e internacionales.

La iniciativa busca facilitar oportunidades comerciales que contribuyan al crecimiento de la economía local y regional, favoreciendo el desarrollo del entramado productivo y la generación de nuevas inversiones.

En las rondas de negocios lo más importante es generar y fortalecer vínculos entre empresas PyMES
En las rondas de negocios lo más importante es generar y fortalecer vínculos entre empresas PyMES

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Kicillof destacó el respaldo a las PyMES

Durante su intervención, Axel Kicillof resaltó la importancia de las Rondas de Negocios como una política pública destinada a fortalecer la producción.

«Los pequeños y medianos empresarios bonaerenses saben que no les vamos a soltar la mano y que, junto a ellos, seguiremos defendiendo la producción y el empleo nacional», expresó el gobernador.

Además, reivindicó el rol del Estado provincial como un actor que construye vínculos estratégicos con el sector privado para impulsar la actividad económica.

Axel Kicillof se comprometió con los empresarios PyMES
Axel Kicillof se comprometió con los empresarios PyMES

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Descalzo llamó a fortalecer el trabajo conjunto

Por su parte, Pablo Descalzo afirmó que el actual contexto económico nacional exige una mayor articulación entre el Estado y el sector productivo.

«En este contexto nacional complejo, es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro país que la industria y la pequeña y mediana empresa sientan al Estado local como un socio estratégico», sostuvo el intendente.

Asimismo, agregó: «Nosotros trabajamos todos los días, acompañando proyectos que incentivan la economía en todos sus niveles, colaborando en la construcción de un entramado productivo, comercial y de servicios que esté a la altura de los desafíos actuales».

La articulación del Estado con el Sector Privado potencia siempre el desarrollo
La articulación del Estado con el Sector Privado potencia siempre el desarrollo

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Autoridades presentes

También participaron de la actividad el jefe de Gabinete municipal, Pablo Piana; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, Juan Manuel Álvarez Luna; el secretario de Gobierno, Mauro Lavagnino, junto a otras autoridades municipales y provinciales.

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