Ituzaingó

El Municipio de Ituzaingó abre las inscripciones para nuevos cursos y talleres con salida laboral

A partir de este lunes 6 de julio, los vecinos mayores de 18 años podrán anotarse en una amplia variedad de capacitaciones gratuitas que van desde la gastronomía y la construcción hasta la administración y el marketing.

Por Aldana Farinelli

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Barman Ituzaingo

Con el objetivo de brindar más herramientas para el mundo del trabajo y fomentar el aprendizaje de oficios, el Municipio de Ituzaingó lanzó una nueva oferta de cursos cuatrimestrales y anuales. Las propuestas se dictarán en distintas sedes del distrito, principalmente en el CFP Paula Albarracín y el Polo Productivo.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio web oficial del municipio (miituzaingo.gov.ar). El único requisito obligatorio es ser mayor de 18 años.

La oferta de cursos y sus horarios

La grilla de capacitaciones está pensada para adaptarse a contraturnos laborales, concentrando la mayoría de sus opciones en el horario de la tarde y la noche:

  • Administración y conducción de RRHH: Lunes y miércoles de 18:30 a 22:30 hs. (Sede Paula Albarracín).
  • Auxiliar en Marketing de productos: Lunes (18:30 a 21:30 hs.) y miércoles (18:30 a 20:30 hs.) en la Sede Paula Albarracín.
  • Operador de Software de gestión administrativo contable: Martes y jueves de 18:30 a 22:30 hs. (Sede Paula Albarracín).
  • Confección de lencería y corsetería: Jueves y viernes de 18:30 a 22:30 hs. (Sede Paula Albarracín).
  • Barman (Duración de un año): Martes y viernes de 18:30 a 22:30 hs.
  • Armador y montador de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso (Durlock): Martes de 20:30 a 22:30 hs. en Sede Paula Albarracín, y miércoles y viernes de 17:30 a 21:30 hs. en el Polo Productivo.
  • Electricista en inmuebles (Duración de un año y medio): Lunes de 17:30 a 21:30 hs. en el Polo Productivo; martes de 18:30 a 20:30 hs. y jueves de 18:30 a 22:30 hs. en Sede Paula Albarracín.
  • Operador en elaboración de conservas de frutas y hortalizas: Lunes y miércoles de 13:30 a 18:00 hs., y viernes de 13:30 a 17:30 hs.
  • Cocinero para comedor escolar: Martes y jueves de 13:30 a 16:50 hs.

¿Cómo obtener más información?

Para aquellos interesados que tengan dudas o quieran realizar consultas puntuales, el centro de formación dispuso de varias vías de comunicación:

  • Presencial: CFP Paula Albarracín (Las Heras 290), de lunes a viernes a partir de las 18:30 hs.
  • Correo electrónico: [email protected]
  • Teléfono: 4661-6032

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