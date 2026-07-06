El Municipio de Ituzaingó abre las inscripciones para nuevos cursos y talleres con salida laboral

Con el objetivo de brindar más herramientas para el mundo del trabajo y fomentar el aprendizaje de oficios, el Municipio de Ituzaingó lanzó una nueva oferta de cursos cuatrimestrales y anuales. Las propuestas se dictarán en distintas sedes del distrito, principalmente en el CFP Paula Albarracín y el Polo Productivo.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio web oficial del municipio (miituzaingo.gov.ar). El único requisito obligatorio es ser mayor de 18 años.

La oferta de cursos y sus horarios

La grilla de capacitaciones está pensada para adaptarse a contraturnos laborales, concentrando la mayoría de sus opciones en el horario de la tarde y la noche:

Administración y conducción de RRHH: Lunes y miércoles de 18:30 a 22:30 hs. (Sede Paula Albarracín).

Lunes y miércoles de 18:30 a 22:30 hs. (Sede Paula Albarracín). Auxiliar en Marketing de productos: Lunes (18:30 a 21:30 hs.) y miércoles (18:30 a 20:30 hs.) en la Sede Paula Albarracín.

Lunes (18:30 a 21:30 hs.) y miércoles (18:30 a 20:30 hs.) en la Sede Paula Albarracín. Operador de Software de gestión administrativo contable: Martes y jueves de 18:30 a 22:30 hs. (Sede Paula Albarracín).

Martes y jueves de 18:30 a 22:30 hs. (Sede Paula Albarracín). Confección de lencería y corsetería: Jueves y viernes de 18:30 a 22:30 hs. (Sede Paula Albarracín).

Jueves y viernes de 18:30 a 22:30 hs. (Sede Paula Albarracín). Barman (Duración de un año): Martes y viernes de 18:30 a 22:30 hs.

Martes y viernes de 18:30 a 22:30 hs. Armador y montador de paneles y cielorrasos de placas de roca de yeso (Durlock): Martes de 20:30 a 22:30 hs. en Sede Paula Albarracín, y miércoles y viernes de 17:30 a 21:30 hs. en el Polo Productivo.

Martes de 20:30 a 22:30 hs. en Sede Paula Albarracín, y miércoles y viernes de 17:30 a 21:30 hs. en el Polo Productivo. Electricista en inmuebles (Duración de un año y medio): Lunes de 17:30 a 21:30 hs. en el Polo Productivo; martes de 18:30 a 20:30 hs. y jueves de 18:30 a 22:30 hs. en Sede Paula Albarracín.

Lunes de 17:30 a 21:30 hs. en el Polo Productivo; martes de 18:30 a 20:30 hs. y jueves de 18:30 a 22:30 hs. en Sede Paula Albarracín. Operador en elaboración de conservas de frutas y hortalizas: Lunes y miércoles de 13:30 a 18:00 hs., y viernes de 13:30 a 17:30 hs.

Lunes y miércoles de 13:30 a 18:00 hs., y viernes de 13:30 a 17:30 hs. Cocinero para comedor escolar: Martes y jueves de 13:30 a 16:50 hs.

¿Cómo obtener más información?

Para aquellos interesados que tengan dudas o quieran realizar consultas puntuales, el centro de formación dispuso de varias vías de comunicación:

Presencial: CFP Paula Albarracín (Las Heras 290), de lunes a viernes a partir de las 18:30 hs.

CFP Paula Albarracín (Las Heras 290), de lunes a viernes a partir de las 18:30 hs. Correo electrónico: [email protected]

[email protected] Teléfono: 4661-6032

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