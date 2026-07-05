Clima en Morón, Hurlingham e Ituzaingó hoy: domingo frío, húmedo y con lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada invernal en Morón con temperaturas entre los 5°C y los 8°C. Se esperan lluvias leves desde la mañana y elevada humedad durante todo el día.

Cómo estará el clima este domingo 5 de julio en Morón

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 5 de julio de 2026 una jornada fría, con cielo mayormente cubierto y probabilidades de lluvias en distintos momentos del día en Morón.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 8°C. Además, la humedad rondará el 92%, generando una sensación térmica aún más baja.

Los vientos serán leves, con velocidades cercanas a los 8 y 9 km/h, predominando desde los sectores sureste y sur.

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Pronóstico para la mañana

Durante las primeras horas del domingo no se esperan precipitaciones significativas, aunque el cielo permanecerá cubierto y la humedad será muy elevada.

Hacia la media mañana aumentará la inestabilidad y el SMN prevé lluvias leves, con acumulados cercanos a 1 milímetro, acompañadas por vientos suaves del sudeste.

Hoy, a las 07:00, hubo temperaturas extremas para la zona: El Palomar -6; Moreno -4,5; Morón -3; Merlo -2,5.

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Cómo estará el tiempo por la tarde y la noche

Para la tarde continuarán las condiciones inestables. El organismo pronostica precipitaciones ligeras, con acumulados aproximados de 2 milímetros, mientras que los vientos rotarán al sector sur.

Durante la noche persistirán las lluvias débiles, con un acumulado estimado de 1 milímetro y vientos de alrededor de 9 km/h.

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Qué es el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el organismo oficial encargado de elaborar y difundir los pronósticos del tiempo en Argentina.

Para ello utiliza una red de estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, imágenes satelitales, radares y modelos numéricos de predicción. Además, emite alertas tempranas cuando existen fenómenos meteorológicos que pueden representar un riesgo para la población.

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Qué significan las alertas meteorológicas

El SMN emite distintos niveles de alerta según la intensidad de los fenómenos previstos:

Alerta amarilla: indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. En temperaturas extremas puede afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. En temperaturas extremas puede afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Alerta naranja: advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden afectar a la población, los bienes y el ambiente.

advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden afectar a la población, los bienes y el ambiente. Alerta roja: corresponde a fenómenos excepcionales con potencial para provocar emergencias o desastres y representa un riesgo para toda la población, incluso para personas saludables.

Por el momento, el pronóstico para Morón prevé una jornada fría y lluviosa, por lo que se recomienda salir con abrigo e impermeable y mantenerse informado a través de las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

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