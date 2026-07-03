Kicillof y Descalzo encabezaron una Ronda de Negocios con más de 350 empresas en Ituzaingó

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron una nueva edición de la Ronda de Negocios que se realizó en el Palacio D’or. La actividad reunió a más de 350 empresas, que participaron de encuentros destinados a generar alianzas comerciales e institucionales y potenciar el desarrollo económico de la región.

La jornada, llevada a cabo el jueves 2 de julio, fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio, el Gobierno bonaerense y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante el encuentro, representantes de empresas, PyMES e industrias mantuvieron reuniones para establecer nuevos contactos, explorar oportunidades de negocios y fortalecer vínculos con distintos actores del sector productivo.

Las Rondas de Negocios buscan consolidarse como una herramienta para impulsar el crecimiento de las economías locales y regionales, promoviendo el intercambio entre empresas e instituciones y favoreciendo la concreción de nuevos proyectos comerciales.

Durante su intervención, Axel Kicillof destacó la importancia de este tipo de iniciativas para acompañar al sector productivo. «Los pequeños y medianos empresarios bonaerenses saben que no les vamos a soltar la mano y que, junto a ellos, seguiremos defendiendo la producción y el empleo nacional», afirmó. Además, remarcó el papel del Estado en la construcción de vínculos estratégicos con el sector privado.

Por su parte, Pablo Descalzo sostuvo que, en el contexto económico actual, resulta fundamental que la industria y las pequeñas y medianas empresas encuentren en el Estado un aliado para su crecimiento. «Trabajamos todos los días acompañando proyectos que incentivan la economía en todos sus niveles, colaborando en la construcción de un entramado productivo, comercial y de servicios que esté a la altura de los desafíos actuales», expresó.

También participaron de la actividad los ministros provinciales Augusto Costa y Javier Rodríguez, la secretaria de Desarrollo Productivo de Ituzaingó, Natalia Lazzeri, el jefe de Gabinete municipal, Pablo Piana, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Manuel Álvarez Luna, el secretario de Gobierno, Mauro Lavagnino, junto a otras autoridades locales y provinciales.

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