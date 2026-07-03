Morón – Villa Sarmiento: Caso Estrella, los datos confirmados de la adolescente golpeada

Finalmente se pudo saber que la adolescente de 17 años ya se encuentra con su familia. Está en un estado emocional reservado al cuidado de su madre que es lo que más le hace falta. Está en buenas manos. No hay de qué asustarse o preocuparse. No hay una banda de secuestradores operando en la zona en busca de adolescentes. Eso es pura fantasía.

No hubo secuestro tal como trascendió los primeros días. La adolescente fue atacada por al menos un individuo, fue golpeada pero logró escapar. Obviamente, la secuencia fue traumática. Nerviosa y con mucho miedo, corrió por la colectora y por calles que no recuerda y estuvo «desaparecida» tres horas.

La encontraron en estado de shock y golpeada. Y la llevaron directamente a la Comisaría de Villa Sarmiento. En la Comisaría lo único que hizo la adolescente, al relajarse, sentirse a salvo y encontrarse con su madre, fue llorar. No pudo decir palabra. Lloraba. Es una adolescente de 17 años.

Llegó el SAME, le hicieron primeros auxilios y la derivaron. Estuvo internada dos días en una clínica privada haciéndole todos los estudios correspondientes y la encontraron en perfecto estado de salud. En la clínica descartaron posibilidades y la estabilizaron.

Pudo haber existido un segundo atacante y un auto con o sin conductor. Es otro dato que ante el trauma, absolutamente, ya lo explicamos, no quedó claro. Imagen que ella, con 17 años, peleaba con el atacante mientras, quizás, escuchó un segundo sujeto, y, quizás, vio un auto en marcha estacionado. De nuevo: es el relato de una adolescente de 17 años que atravesó una situación de violencia. No la narración de un escritor consagrado.

Lo más importante, repetimos, es que ya está al cuidado de su madre y también del padre que es lo que más necesita.

La información se viralizó, y al hacerlo, se fueron agregando hechos que no ocurrieron, cosa que sucedió por ayudar y sin mala intención.

Lo que se expone acá es lo que se puede confirmar. En ningún caso hubo mala voluntad de los allegados, vecinos y amigos que difundieron el pedido de búsqueda, sino preocupación por que aparezca la adolescente y se reúna con su familia. Ocurrió. Esa etapa está superada.

Por supuesto que los vecinos quieren saber qué sucedió para prevenir hechos similares. Por ese motivo nosotros fuimos hasta el límite. Y siempre hay un límite para informar y ya lo encontramos. Con esto queremos decir que no nos estamos guardando nada, por el contrario, llegamos a hablar con gente muy vinculada a la adolescente que nos contó lo que piensa que es posible hacer público y acá lo transcribimos para tranquilidad del barrio.

Por eso repetimos: no hay una banda de secuestrados en busca de adolescentes. Y sí es necesario mayor prevención en todo Morón y el Conurbano. Pero la adolescente esta sana y con vida junto a su familia lo que a nosotros nos alivia y alegra y a mucha gente seguramente también.

Ahora bien, las mismas personas que se comunicaron con nuestra línea de redacción, insistieron en pedir que cada uno que tenga cámaras particulares las revise. En esta caso, hablamos de fuentes totalmente autorizadas y legítimas. La información a continuación sigue teniendo vigencia.

Para hacer una síntesis, se puede decir: No hubo cuatro persona, ni hubo secuestro.

La familia agradeció toda la difusión del caso. E insiste con la revisión de cámaras.

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Piden revisar cámaras de seguridad

Familiares y personas cercanas solicitaron la colaboración de los vecinos de Haedo y Villa Sarmiento, especialmente de quienes viven o tienen comercios en las inmediaciones de Plaza Alsina, el Club Español y la zona de Colectora a la altura de Paraguay que revisen sus cámaras de seguridad para poder determinar bien qué ocurrió.

El pedido apunta a que revisen las cámaras de seguridad correspondientes al horario comprendido entre las 20:00 y las 00:00 del lunes, ya que cualquier registro podría aportar información relevante para la investigación.

Asimismo, remarcaron que solo se comuniquen quienes cuenten con datos que puedan contribuir efectivamente a esclarecer el hecho.

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El comunicado del Club Español

En las últimas horas, el Club Español difundió un comunicado informando que Estrella se encuentra internada, recuperándose y en buen estado de salud, mientras se le realizan los estudios médicos correspondientes.

Además, la institución aclaró que ni la familia ni el club están organizando la marcha que comenzó a difundirse en redes sociales.

Finalmente, agradecieron el acompañamiento de la comunidad y la amplia difusión del caso, al tiempo que expresaron su deseo de que la joven pueda recuperarse lo antes posible.

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Solicitan información

Quienes puedan aportar imágenes o cualquier dato útil para la investigación pueden comunicarse con la familia o con las autoridades intervinientes. Los allegados insistieron en que la colaboración de los vecinos que cuenten con cámaras de seguridad puede resultar determinante para reconstruir el recorrido de la joven y esclarecer lo sucedido.

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