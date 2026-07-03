¿Dónde queda y cómo es Cabo Verde?

Es el archipiélago africano que se convirtió en un destino turístico cada vez más elegido. Está ubicado frente a las costas de África occidental, Cabo Verde es un país insular formado por diez islas volcánicas.

Su clima, playas, estabilidad política y riqueza cultural lo posicionaron como uno de los destinos turísticos más atractivos del Atlántico.

Cabo Verde, oficialmente República de Cabo Verde, es un país insular situado en el océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de las costas de Senegal. Está conformado por diez islas volcánicas y varios islotes que integran el archipiélago de la Macaronesia, junto con las Azores, Madeira y las Islas Canarias.

En el recuadro, todas las islas que conforman Cabo Verde

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Con una superficie cercana a los 4.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 484.000 habitantes, es uno de los países menos poblados de África. Su capital es Praia, ubicada en la Isla de Santiago, mientras que Mindelo, en São Vicente, es considerada su principal centro cultural.}

Esta claro que las playas son su principal atractivo

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Un archipiélago de origen volcánico

Todas las islas de Cabo Verde tienen origen volcánico. La más conocida es Fogo, donde se encuentra el volcán activo Pico do Fogo, de 2.829 metros de altura, cuya última gran erupción ocurrió en 2014.

Los picos de Cabo Verde, el país volcánico, ubicado frente a Africa

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El relieve combina montañas, playas de arena blanca, acantilados y extensas zonas desérticas. El clima es tropical seco, con temperaturas agradables durante todo el año que oscilan entre los 20 y los 30 grados, favorecidas por la influencia de los vientos alisios y las corrientes oceánicas.

Hay actividad durante todo el año por sus bahías desparramadas en las diez islas

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De colonia portuguesa a una democracia consolidada

Las islas permanecieron deshabitadas hasta el siglo XV, cuando fueron colonizadas por Portugal. Gracias a su ubicación estratégica se transformaron en un importante centro del comercio de esclavos entre África, Europa y América.

El Estadio Nacional de Fútbol de Cabo Verrde, de donde salió la actual selección nacional

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Tras varios siglos bajo dominio portugués, Cabo Verde obtuvo su independencia en 1975. Después de una etapa de partido único, en 1991 inició la transición hacia un sistema multipartidario y actualmente es considerado uno de los países más estables y democráticos del continente africano.

Cabo Verde logró su independencia en 1975 y es de los países más estables de Africa

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Turismo, el motor de la economía

La economía caboverdiana depende principalmente del sector servicios, especialmente del turismo, además de las remesas enviadas por la numerosa comunidad de emigrantes.

Entre los destinos más visitados se destacan las islas de Sal y Boa Vista, famosas por sus playas, resorts y deportes acuáticos. También atraen visitantes Santiago, por su patrimonio histórico; São Vicente, por su intensa vida cultural; y Fogo, por sus paisajes volcánicos y la producción de vinos elaborados sobre suelos de origen volcánico.

Hay hoteles de alta gama como que se ve en al fotografía para disfrutar una estadía en una de las diez islas

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Una identidad marcada por la mezcla cultural

La población de Cabo Verde es mayoritariamente mestiza, fruto del encuentro entre colonizadores portugueses y pueblos de África occidental. El idioma oficial es el portugués, aunque la mayoría de la población utiliza el criollo caboverdiano como lengua cotidiana.

La comunidad no es agresiva e intercambia sus productos en las feria de pueblos y ciudades

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La música es uno de los grandes símbolos nacionales. La cantante Cesária Évora, conocida como la «diva de los pies descalzos», llevó al mundo la tradicional morna, género musical declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Gracias a su combinación de playas, naturaleza volcánica, historia colonial y estabilidad política, Cabo Verde se consolidó en las últimas décadas como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento del Atlántico.

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