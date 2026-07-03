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Ituzaingó: todas las propuestas culturales para disfrutar este fin de semana

Habrá folklore, tango, exposiciones de arte y un encuentro cultural con actividades gratuitas en distintos espacios del distrito.

Por Aldana Farinelli

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Agenda ituzaingo

El Municipio de Ituzaingó dio a conocer la agenda de actividades culturales y recreativas para este fin de semana, con propuestas gratuitas destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades. La programación incluye música, danza y exposiciones de arte en diferentes espacios del distrito. En caso de lluvia, las actividades al aire libre serán suspendidas.

La agenda comenzará el sábado 4 de julio con el tradicional Patio de Folklore, que se desarrollará de 15 a 18 en la Plaza San Martín, ubicada en Mariano Acosta y 24 de Octubre. A la misma hora, entre las 16 y las 19, el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848) será sede de una nueva edición del ciclo cultural Integrarte Héctor Vigna.

Ese mismo día, a las 19, el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855) inaugurará dos nuevas muestras: Hibridaciones, formas de lo posible, de Carmen Pellizzón, y Donde la línea quiebra el silencio, de Soni Pas.

Además, durante el sábado, de 10 a 17, quienes deseen recorrer una exposición podrán visitar la Galería Municipal de Arte (Soler 217), donde continúa exhibiéndose la muestra León Ferrari. Obra gráfica y objetos, dedicada al reconocido artista argentino.

Las actividades continuarán el domingo 5 de julio con el Baldosón de Tango, que tendrá lugar de 15 a 18 en la Plaza San Martín, ofreciendo un espacio para disfrutar de la música y el baile al aire libre.

Todas las propuestas son de entrada libre y gratuita.

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