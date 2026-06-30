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Ituzaingó acerca servicios médicos gratuitos a los barrios con una nueva jornada de «La Salud en tu Barrio»

El operativo se realizará este miércoles desde las 9 en el Centro de Jubilados El Pilar y ofrecerá atención médica gratuita en distintas especialidades.

Por Aldana Farinelli

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Salud-Ituzaingo

Los vecinos y vecinas de Ituzaingó podrán acceder de manera gratuita a distintos servicios médicos este miércoles 1 de julio, en el marco de una nueva edición del programa municipal «La Salud en tu Barrio».

La jornada se desarrollará a partir de las 9 en el Centro de Jubilados «El Pilar», ubicado en Marañón 1995, y contará con diferentes espacios de atención destinados a acercar el sistema de salud a los distintos barrios del distrito.

A través de estos operativos territoriales, el Municipio busca facilitar el acceso a controles y consultas médicas, acercando a la comunidad las prestaciones que forman parte de la red sanitaria local.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a atención clínica, controles nutricionales, vacunación según el calendario oficial, pediatría, ginecología y obstetricia. Además, habrá consultas odontológicas orientadas al cuidado de la salud bucal.

Desde el gobierno local destacaron que todas las prestaciones serán gratuitas y remarcaron la importancia de aprovechar este tipo de iniciativas que recorren periódicamente distintos puntos de la ciudad.

Si bien la atención no tiene costo, desde el Municipio informaron que se otorgarán hasta 200 turnos durante la jornada, por lo que recomendaron a los vecinos acercarse con anticipación para asegurar su atención.

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