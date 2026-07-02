Deportivo Morón realizará una prueba de jugadores para sus divisiones juveniles en el Gorki Grana del Municipio

Deportivo Morón abrió una nueva convocatoria para incorporar futbolistas a sus divisiones juveniles. La prueba estará destinada a jugadores de las categorías 2008 a 2012 y se realizará durante julio en el Polideportivo Gorki Grana. Conocé quiénes pueden participar y cuáles son las condiciones exigidas por el club.

Deportivo Morón busca nuevos talentos para su semillero

Deportivo Morón anunció una prueba abierta de jugadores con el objetivo de reforzar sus categorías juveniles y continuar potenciando uno de los semilleros más importantes del fútbol del Ascenso.

La convocatoria está dirigida a futbolistas de las categorías 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, quienes tendrán la posibilidad de ser observados por los coordinadores y entrenadores de las divisiones inferiores del club.

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Cuándo y dónde será la prueba

La jornada de evaluación se desarrollará el viernes 17 de julio, a partir de las 9:00, en el Polideportivo Gorki Grana (Fray Justo Santa María de Oro 3530, Castelar).

Desde la institución señalaron que la actividad busca incorporar nuevos talentos que puedan sumarse al proyecto deportivo del club y, en el futuro, nutrir tanto las divisiones juveniles como el plantel profesional.

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El requisito indispensable para participar

El requisito más importante establecido por Deportivo Morón es que los jugadores deben acreditar experiencia en competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El club verificará esa condición mediante el sistema COMET, la plataforma oficial utilizada para registrar la actividad de los futbolistas federados.

Por ese motivo, no podrán participar jugadores que no cuenten con ese antecedente competitivo.

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Qué deben llevar los futbolistas

La institución también informó una serie de recomendaciones y condiciones para la jornada: A) Presentarse con ropa deportiva neutral; B) No asistir con indumentaria de otro club afiliado a la AFA; C) Llevar hidratación personal.

Además, aclararon que, en caso de lluvia, la prueba será reprogramada y la nueva fecha será comunicada a través de los canales oficiales del club.

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Una oportunidad para llegar al fútbol profesional

Las pruebas de jugadores representan una de las principales vías de ingreso a las divisiones inferiores de Deportivo Morón, una institución con una larga trayectoria en la formación de futbolistas.

Con esta convocatoria, el club vuelve a apostar por la búsqueda de nuevos talentos del Oeste bonaerense y de otras localidades, con el objetivo de fortalecer su semillero y continuar desarrollando jugadores para el fútbol profesional.

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