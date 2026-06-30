Morón: dudas sobre la validez de cientos de licencias de conducir

La designación de Mabel Denti en reemplazo de Martín Lucero, sentó dudas sobre la legalidad de las Licencias de Conducir. Y es que Mabel Denti está jubilada y se la habilitó para firmar las nuevas licencias.

El eje de la controversia gira en torno a la firma de los registros otorgados desde marzo con la firma de la funcionaria jubilada. Mabel Denti fue autorizada para firmar las licencias de conducir del distrito, aunque al momento de comenzar a hacerlo su firma aún no habría estado registrada oficialmente ante el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que es quién autoriza las licencias.

Por este motivo hay incertidumbre en cientos de vecinos que sacaron el registro de conducir duran te el primer semestre del año.

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Cuestionamientos sobre la firma de las licencias

Sobre Mabel Denti también pesa la incompatibilidad por estar jubilada. No puede firmar actos administrativos como autorizar una licencia.

Si bien en Grupos de Facebook el tema se debate, mientras que para algunos vecinos no tiene validez las «licencias Denti» para otro pasaron el scanner de la Policía Bonaerense sin problemas.

Ahora bien, quién debería aclara este aspecto de la Gestión Municipal, la Secretaria de Comunicación a cargo de Martín Molinari, una persona que no tiene formación en materia de comunicación. Ya ocultó el caso Karen Cufré, luego el de Luna Ortigoza que se supo vía judicial y ahora el Caso Denti que también.}

Si bien este medio tiene contacto con Martín Molinari, sus respuestas son muy vagas y desganadas.

Lo recomendable sería presentarse en la Dirección de Tránsito y verificar que la Licencia de Conducir firmada por Mabel Denti tiene validez y cerrar el caso.

A comienzos de junio fue Mabel Denti fue reemplazada por Anabella Mórbido como nueva directora de Licencias de Conducir y, desde entonces, su firma es la que valida los nuevos registros emitidos por el Municipio de Morón. Esto es seguro.

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