1988 abre una nueva sucursal en Hurlingham y busca empleados para distintos puestos

La cadena de panaderías 1988 continúa expandiéndose en Hurlingham y anunció la apertura de una nueva sucursal con cafetería que estará ubicada en Avenida Roca 1376, frente a la estación Rubén Darío.

El espacio ofrecerá la propuesta que caracteriza a la marca, con panificados de elaboración propia, cafetería, opciones para desayunos y meriendas, además de comidas rápidas para quienes transitan diariamente por la zona.

Como parte del lanzamiento, la empresa también anticipó una promoción especial para el día de la apertura: las primeras 200 personas que se acerquen al local recibirán de regalo una «Roca Box».

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Convocatoria laboral

Junto con la apertura del nuevo local, 1988 inició una búsqueda de personal para incorporar trabajadores en distintas áreas, tanto de producción como de atención al cliente.

Los puestos disponibles son:

Cocinero/a.

Sándwichero/a.

Atención al público.

Panadero.

Facturero.

Confitero.

Ayudante de confitero.

Ayudante de panadero.

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Cómo postularse

Quienes deseen sumarse al equipo podrán presentar su currículum de manera presencial en los puntos habilitados por la empresa o enviarlo de forma digital a través de la cuenta oficial de Instagram @Panaderia1988Roca.

Con esta nueva apertura, 1988 suma un nuevo punto de venta en Hurlingham y continúa consolidando su crecimiento en la zona, mientras genera nuevas oportunidades de empleo para vecinos del distrito y localidades cercanas.

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