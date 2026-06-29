Ituzaingó participó del Plenario de Mujeres y Diversidades de la Primera Sección Electoral

Las representantes de Ituzaingó participaron del Plenario de Mujeres y Diversidades de la Primera Sección Electoral, una jornada de trabajo político que reunió a militantes, dirigentes y referentes de distintos distritos bonaerenses con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer la organización territorial y avanzar en la elaboración de propuestas vinculadas a la ampliación de derechos.

El encuentro se desarrolló como un espacio de debate y construcción colectiva, donde las participantes compartieron diagnósticos sobre las distintas realidades que atraviesan mujeres y diversidades en los municipios de la región, además de analizar los desafíos que enfrenta el movimiento en el actual contexto político, económico y social.

Un espacio de debate y construcción colectiva, donde las participantes compartieron diagnósticos sobre las distintas realidades que atraviesan mujeres

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Un espacio para fortalecer la participación

Desde el espacio organizador destacaron la importancia de este tipo de plenarios para consolidar el trabajo conjunto entre los diferentes distritos de la Primera Sección Electoral.

Según expresaron, estos ámbitos permiten fortalecer la organización política, promover una mayor participación ciudadana y construir propuestas que respondan a las demandas de las comunidades locales.

Además, remarcaron que el intercambio de experiencias entre referentes territoriales constituye una herramienta clave para diseñar políticas públicas con perspectiva de género, inclusión y diversidad, adaptadas a las necesidades de cada municipio.

Estos ámbitos permiten fortalecer la organización política, promover una mayor participación ciudadana y construir propuestas

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La participación de la delegación de Ituzaingó

La delegación de Ituzaingó estuvo integrada por militantes y representantes que aportaron su experiencia territorial durante las distintas instancias de trabajo desarrolladas a lo largo del plenario.

Desde el espacio político resaltaron que la participación de las compañeras del distrito permitió compartir iniciativas impulsadas a nivel local y, al mismo tiempo, conocer propuestas implementadas en otros municipios de la región.

En ese marco, destacaron el compromiso de quienes representaron a Ituzaingó, valorando su participación activa en las mesas de debate y en la construcción de consensos para el desarrollo de nuevas iniciativas.

Resaltaron que la participación de las compañeras del distrito permitió compartir iniciativas impulsadas a nivel local

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Reconocimiento al compromiso de las participantes

Tras la realización del encuentro, desde el espacio organizador expresaron un reconocimiento especial hacia las integrantes de la delegación local y a quienes forman parte de las diversidades que participaron de la jornada.

En ese sentido, señalaron que el compromiso, la experiencia y la militancia de cada una de las participantes constituyen un aporte fundamental para continuar fortaleciendo un proyecto colectivo basado en la inclusión, la igualdad y la justicia social.

Asimismo, remarcaron que la construcción de estos espacios de encuentro resulta indispensable para sostener una agenda de trabajo común que permita seguir impulsando políticas destinadas a ampliar derechos y generar nuevas oportunidades para toda la comunidad.

El compromiso, la experiencia y la militancia de cada una de las participantes constituyen un aporte fundamental

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Construcción colectiva con perspectiva de derechos

El Plenario de Mujeres y Diversidades de la Primera Sección Electoral se enmarca en una serie de encuentros que buscan consolidar el trabajo conjunto entre los distintos distritos de la región, promoviendo la participación política de mujeres y diversidades y fortaleciendo la articulación territorial.

Los organizadores coincidieron en que estos espacios permiten consolidar redes de trabajo, intercambiar experiencias y avanzar en la elaboración de propuestas orientadas a construir una sociedad con mayores niveles de inclusión, igualdad de oportunidades y justicia social.

El Plenario de Mujeres y Diversidades de la Primera Sección Electoral se enmarca en una serie de encuentros que buscan consolidar el trabajo conjunto entre los distintos distritos de la región

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