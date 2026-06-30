Crece el conflicto por las jubilaciones de oficio: advierten que los trabajadores perderán ingresos

Diario Anticipos se acercó hoy a la sede del Sindicato Municipal en San Martín 350. En lugar habló con varios trabajadores municipales y con el Secretario General del Gremio, Gustavo Sanz antes que se desarrollara una asamblea informativa sobre las jubilaciones de oficio que cayeron sorpresivamente al menos a cincuenta trabajadores. Se estiman con son seis veces más.

La decepción con respecto al Departamento Ejecutivo es muy sencilla. El año pasado, un año electoral, al no haber una Carrera Municipal, el intendente Lucas Ghi le otorgó a los trabajadores una recategorización. Esto significa que ganaron desde el año pasado hasta a la actualidad más dinero. A su vez, por ley, el empleado municipal se jubila con el sueldo más alto que cobró de la categoría más alta que tuvo en los últimos tres años.

Para que se entienda con claridad, la categoría la tuvo que haber sostenido durante tres años. Si lo jubilan de oficio antes, o sea, sino cumple los tres años, se jubila con la categoría anterior. O, dicho en criollo, una más baja, perjudicando los futuros haberes del empleado municipal de por vida.

Para colmo, la recategorización para que puedan ganara más los trabajadores municipales que, es sabido, ganan poco y mal, se las dio Lucas Ghi que ahora les saca el beneficio por cortarle los 36 meses de corridos de la categoría que en este momento hacen. Inentendible que te saquen un beneficio laboral que te lo dieron y lo haga la misma persona. Por este motivo es que los «trabajadores perderán ingresos».

A su vez, el 1° de julio deben dejar de presentarse en su lugar de trabajo y se inicia el trámite jubilatorio a través del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires que administra Axel Kicillof, y hasta que salga la jubilación del trabajador y trabajadora será un 40% menos de lo que percibe actualmente.

De paso que hablamos con Gustavo Sanz para que no explique qué sucede, lo grabamos.

Acá te dejamos la entrevista completa a Gustavo Sanz realizada el 29 de junio de 2026 en la que explica el perjuicio para el trabajador ✅​✅​✅​👇​:

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—¿Qué está pasando? Hay gente en edad de jubilarse y, sin embargo, el sindicato no quiere que se jubile.

—Lo que estamos planteando es, en primer lugar, una reunión de asesoramiento con los compañeros para escuchar la situación particular de cada uno. En términos generales, existe un proceso para la determinación del haber jubilatorio que exige la ley de jubilaciones de la provincia: el trabajador debe contar con 36 meses continuos en su última situación escalafonaria.

Si el municipio efectiviza estas notificaciones, ese plazo se interrumpe y el trabajador no puede acceder al beneficio jubilatorio calculado sobre su última remuneración o categoría. Esa es la preocupación que plantea el sindicato: se interrumpe unilateralmente una transición hacia ese beneficio, sin un trabajo conjunto por parte de la administración para evaluar cada caso. Esperamos que, a partir de este asesoramiento y de escuchar a los trabajadores, el municipio reflexione sobre esta situación.

—¿Saben cuántos trabajadores están alcanzados?

—La información que tenemos surge de los compañeros que están llegando al sindicato con sus cartas documento. Es una notificación que está llegando de manera masiva, sin aviso previo y de una forma muy fría.

Creemos que los trabajadores que fuimos reconocidos durante la pandemia merecemos, al menos, un trato más humano, con escucha, consideración y reconocimiento. La mayoría tiene más de 30 años de antigüedad en la Municipalidad y este paso de trabajador activo a pasivo debería transitarse con mayor acompañamiento.

—Hasta ahora, ¿a cuántos les llegó la carta documento?

—Tenemos aproximadamente 50 trabajadores que se acercaron al sindicato para asesorarse y nos trajeron sus cartas documento. Aparentemente las notificaciones siguen llegando, pero todavía no tenemos un número definitivo.

—Tenía entendido que la jubilación se calcula con el mejor sueldo de los últimos tres años.

—Exactamente. Son 36 meses.

—Los 36 meses a los que hacías referencia.

—Así es. El problema es que el año pasado se acordó una mejora escalafonaria entre la organización gremial y el municipio. En muchos casos, los trabajadores llevan apenas un año o poco más con esa nueva categoría, por lo que todavía no completaron los tres años necesarios para que esa mejora sea considerada en el cálculo del haber jubilatorio.

Si se jubilan ahora, lo harán con la categoría anterior, lo que implica una jubilación de menor monto. Ahí está el conflicto.

El convenio colectivo de trabajo contempla herramientas como la pasividad anticipada, que pueden utilizar tanto el sindicato como el empleador para resolver este tipo de situaciones.

Creemos que no representa un impacto financiero inmediato para el municipio y que, mediante algún mecanismo vinculado a ese instituto, se podría permitir que estos trabajadores completen los 36 meses que exige el Instituto de Previsión Social para determinar el haber jubilatorio.

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Por otro lado, ante de empezar la Asamblea Informativa, Diario Anticipos sólo pudo hablar con una trabajadora municipal de nombre Silvia que se mostró muy angustiada. Y esto fue lo que nos dijo:

«La carta me llegó el jueves. No me la esperaba. Me decepciona porque trabajé muchísimo y todavía no llegó con las aportes y eso es lo que más me pone mal. Yo confíé mucho en este gobierno, y no puedo creer que nos pague así».

Acá te dejamos la breve entrevista a Silvia antes de que se iniciara la Asamblea Informativa ✅​✅​✅​👇​:

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