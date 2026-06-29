Milo J recibió a dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de Deportivo Morón y el club confirmó el regreso del público visitante

A pocos días del inicio de la segunda etapa del campeonato, el cantante Milo J, principal patrocinador de Deportivo Morón, recibió en su casa a integrantes de la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel profesional para expresarles su respaldo de cara a lo que viene en la competencia. La visita coincidió con otra noticia de fuerte impacto institucional: el club confirmó que volverá a recibir público visitante en el estadio Francisco Urbano como parte de una prueba piloto impulsada por la AFA.

El encuentro con el artista sirvió para reafirmar el vínculo que mantiene desde hace tiempo con la institución, a la que acompaña como sponsor y también como hincha identificado con los colores del club.

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Quiénes participaron de la reunión con Milo J

Del encuentro participaron el director técnico Walter Otta, el director de la Secretaría Técnica Leandro Villarruel, los futbolistas Mariano Bittolo y Santiago Kubiszyn, además de los representantes de la Comisión Directiva Gastón Capurro y Nicolás Gutiérrez.

Según informaron desde el club, la reunión se desarrolló en un clima distendido y permitió intercambiar ideas y brindar un mensaje de apoyo al plantel antes del comienzo de la segunda parte del torneo.

Tras el encuentro, el secretario del club destacó el compromiso del artista con la institución.

«Fue una reunión sumamente amena con alguien como Milo que siente plena identificación por el Club, por estos colores y por esta gestión y por eso nos acompaña desde hace tanto tiempo y con quien estamos eternamente agradecidos. Su humildad y su sentido de pertenencia son para nosotros un estandarte no solo a nivel nacional sino también internacional», expresó Gastón Capurro.

Desde Deportivo Morón remarcaron que el respaldo de Milo J trasciende el patrocinio comercial y refleja el fuerte sentido de pertenencia que el músico mantiene con la institución, en un momento clave de la temporada.

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El Francisco Urbano volverá a recibir público visitante

En paralelo, Deportivo Morón confirmó oficialmente que se sumará a la prueba piloto impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las autoridades de la provincia de Buenos Aires para permitir nuevamente la presencia de hinchas visitantes en un partido de la Primera Nacional.

El regreso se producirá el sábado 25 de julio, cuando el «Gallo» reciba a Ferro Carril Oeste por la fecha 22 del campeonato. De esta manera, el estadio Francisco Urbano volverá a albergar a las dos parcialidades, recuperando una postal histórica del fútbol de ascenso.

No será un partido cualquiera. Al finalizar la primera rueda del torneo, ambos equipos comparten el liderazgo de la zona con 34 puntos, por lo que el encuentro aparece como uno de los más atractivos de la temporada.

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La decisión generó debate entre los hinchas

El anuncio provocó un intenso intercambio de opiniones entre los simpatizantes de Morón. Algunos consideran que permitir el ingreso de hinchas de Ferro representa una desventaja deportiva, ya que en el partido de ida los fanáticos del «Gallo» no pudieron asistir.

Otros, en cambio, entienden que la medida representa un importante beneficio económico para el club y una oportunidad para avanzar hacia el regreso definitivo del público visitante en el fútbol argentino.

También hay quienes esperan que la iniciativa tenga reciprocidad y que, en el futuro, los hinchas de Morón puedan volver a acompañar al equipo cuando juegue fuera de casa.

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El mensaje de la Comisión Directiva

A través de un comunicado, la institución destacó el trabajo realizado para alcanzar este acuerdo.

«Este hecho histórico para Morón no es ni más ni menos que el resultado de haber demostrado durante mucho tiempo la capacidad de buen comportamiento por parte de nuestra parcialidad y, sobre todo, de un trabajo conjunto entre nuestros dirigentes, los dirigentes de la institución de Caballito, la Asociación del Fútbol Argentino y APreViDe», señaló el club.

Además, la Comisión Directiva manifestó su deseo de que el regreso de los visitantes marque un nuevo comienzo para el fútbol argentino.

«Queremos recuperar nuestro fútbol con los colores, con la pasión, con el folklore y, sobre todo, con la fiesta que solo puede darnos la vuelta del público visitante», expresó la institución, que además manifestó su expectativa de que la jornada se desarrolle con normalidad y acompañe el objetivo deportivo que persigue el equipo en la lucha por el ascenso.

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