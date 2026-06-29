Graciela Martínez fue asesinada en Castelar con una navaja, no fue descuartizada, jamás fue concejal y tenía un vínculo pésimo con el hijo

El barrio habla. Cualquier barrio habla y comenta lo que ve. Infra muros, es muy difícil determinar qué ocurre en una familia, en una casa. La abogada y docente de la Universidad de Morón asesinada en Castelar, fue apuñalada por la espalda por su hijo Carlos Ignacio Costa Martínez de 25 años, además acusado de intentar matar a su padre de 89 años horas después (ahora internado en el Hospital Hospital Santojanni).

Acá te dejamos un resumen de imágenes de la casa en donde se encontró el cuerpo de Graciela Costa Martínez, la mujer de 54 años asesinada por su hijo Carlos Ignacio ✅​✅​✅​👇​:

​Que veas nuestros videos hasta el final nos ayuda mucho, que les del Like más, que te suscribas un montón e incluso que dejes tu comentario. Contamos con vos. Gracias! ❤️​

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

​Carlos Ignacio Costa Martínez fue por detrás y la apuñaló a la altura del cuello. Un crimen inesperado por la mujer. Después del crimen, el joven cavó una agujero en el fondo de la vivienda familiar de la calle Arrecifes al 1200, en Castelar norte, donde enterró el cuerpo dentro de una bolsa de consorcio. Y dos días después se dirigió a la empresa de su padre para terminar lo que había comenzado.

Pero después de tres puñaladas, el padre logró liberarse y aunque quedó mal herido, pidió ayuda, lo rescataron y el joven huyó. Nadie le detuvo el paso en la fábrica de Villa Lugano. Recién, la Policía de la Ciudad logró detenerlo mientras zigzagueaba sobre la General Paz a borde de una Ford Scort.

La carátula del hecho es «Homicidio agravado por el vínculo«, un frase que conlleva a presión perpetua.

En el barrio no lo pueden creer y el matutino porteño de Clarín señala que las vecinas cuentas que cada vez que iba al almacén, la mujer compraba lo necesario para que su hijo comiera panqueques porque «ese era su postre preferido». Clarín bajó su calidad periodística desde hace mucho tiempo. También Canal 11. Si por una frase, de una vecina, se da por hecho que como la mamá le hacía panqueques era relación era óptima, son niños de cinco años jugando a informar.

En Canal 11 dicen: «Le cortaba el pasto a la madre», como si fuera inentendible que un «pibe amoroso», como lo califican, le corta el pasto a su madre y días después la asesina por la espalda. No, no le cortaba el pasto. Carlos Ignacio Costa Martínez era jardinero. Se ganaba la vida como jardinero. Y por eso le cortaba el pasto a la madre a la cual le cobraba.

Primero, madre e hijo no vivían juntos, lo que no dice mucho porque el joven ya tenía 25 años. Pero si mató a la madre por la espalda y luego la enterró y nadie sabe cómo (si agonizando o muerta). No pareciera que el vínculo fuer muy bueno que digamos por más que un vínculo malo no justicia el asesinato de la mujer.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Detenido por la Justicia Federal

Carlos Ignacio Costa Martínez primero fue detenido en la Alcaidía IV de Capital Federal y luego fue traslado y no se sabe a cual, por el intento de asesinado de su padre en Ciudad de Buenos Aires. Y no está ni jamás estuvo detenido en la Comisaría VII de Castelar, como también se hizo correr la voz. De este punto nadie se hizo eco.

Carlos Ignacio Costa Martínez atacó a su padre en Villa Lugano y fue detenido manejando sobre General Paz. De ahí que esté a disposición de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El hombre recibió también heridas por la espalda y el cuello y en la Ford Scort encontraron la navaja que utilizó. No fue capaz de tirarla. Por lo cual no pensó demasiado lo que así.

Cómo aparece la Comisaría VII en el relato

El joven le dijo a un amigo que lo fue a visitar a Ciudad de Bueno Aires: «Me mandé una cagada. Te pido que no digas nada». Sin embargo, el hombre se presentó inmediatamente en la comisaría de Castelar VII Norte y relató lo sucedido. Acá el punto es bastante raro. No denuncia en el lugar de detención en dónde se encuentra Carlos Ignacio Costa Martínez. Vuelva a la Zona Oeste y elige la Comisaría VII de Castelar por jurisdicción y relata lo que le confesó el joven asesino. Esta parte es media de ficción. Y el amigo que lo escuchó contar que mató a su madre nadie lo conoce ni saben quién es.

Luego de la confesión del «amigo invisible» la Fiscalía N° 1 de Morón ordenó el allanamiento a la vivienda de Arrecibes 1200, y encontraron a la mujer enterrada dentro de bolsas de consorcio.

Alguien que confiesa a un amigo, no lo hace por azar. Si esta parte del relato fuera cierta, Carlos Ignacio Costa Martínez quería que la Justicia se enterara que antes de intentar matar al padre, ya había matado y enterrado a la madre.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La relación madre e hijo

El difícil entender un matricidio. Y más aún aceptarlo. Pero ocurrió. Amigos de Carlos Ignacio Costa Martínez le contaron al periodista que escribe esta nota que el trato de la madre para con el hijo era espantoso. «Cuando la madre se enojaba la decía cosas como ‘tu padre me dijo que me hiciera un aborto y no se porque no le hice caso'» o «porque no te moriras de una vez» y un docena de frases más similares. Estas frases me llegaron de primera mano: me las transmitieron amigos Carlos Ignacio Costa Martínez.

Insisto que esto de ninguna manera justifica lo que hizo Carlos Ignacio Costa Martínez. Pero la información no puede estar atravesada por la fantasía. Punto. La verdad que la madre despreciaba al hijo. ¿Acaso alguien la vio deprimida porque vivían separados? Hay madres y padres de todo tipo, y la mayor violencia es intrafamiliar.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Lo que no dice la investigación

Lo más preciado: el móvil. Porque Carlos Ignacio Costa Martínez primero mató y a su madre y la enterró y porque 48 horas después fue a matar a su padre. No se sabe. No fue indagado. La causa está bajo secreto de sumario y el joven incomunicado. Pero este es el nudo de la cuestión. Explicar el móvil.

Lo hermanos Sergio y Pablo Schoklender tuvieron un móvil y si bien los casos no son comparables, ese móvil explica lo que ocurrió aquella madrugada del 30 de mayo de 1981. Y de nuevo. No lo justifica. Por eso terminaron en prisión y a nadie les dio pena. Pero hubo un móvil.

Acá, el móvil, aún falta. Y es la parte más importante de la investigación.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó