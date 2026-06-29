AySA mantiene vigente la Tarifa Social para aliviar el costo del servicio y facilitar el pago de deudas

La empresa AySA recordó que continúa vigente la Tarifa Social, un programa destinado a acompañar a los usuarios que atraviesan dificultades económicas para afrontar el pago de los servicios de agua y saneamiento.

La iniciativa, que se mantiene en el marco de la actualización tarifaria del servicio, permite acceder a distintos beneficios según la situación económica de cada hogar, contemplando los ingresos, la capacidad de pago y los gastos familiares.

Entre los principales alcances del programa se encuentra la posibilidad de obtener descuentos en las facturas mensuales, reducciones en los costos de acceso al servicio y facilidades para regularizar deudas acumuladas.

Podrán solicitar la Tarifa Social los usuarios residenciales unipersonales cuyos ingresos netos —es decir, los ingresos descontando los gastos en salud y vivienda— no superen el equivalente a dos jubilaciones mínimas. A partir del 1° de julio, ese límite será de $823.980 mensuales. En el caso de hogares con más integrantes, se adiciona una jubilación mínima por cada persona conviviente.

El beneficio tiene una vigencia de un año y puede renovarse dos meses antes de su vencimiento. La evaluación, aprobación e implementación de la Tarifa Social está a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Además, el programa contempla la denominada «Tarifa Comunitaria», destinada a organizaciones sociales y entidades sin fines de lucro, como escuelas, universidades, hospitales públicos, clubes de barrio, teatros habilitados y comedores comunitarios.

Los usuarios que cuenten con la Tarifa Social también podrán acceder a planes especiales para regularizar deudas, con la quita total de intereses y recargos y la posibilidad de financiar el monto adeudado en hasta 12 cuotas fijas sin interés. Mientras permanezcan dentro del programa, quedarán exentos de medidas de reducción o suspensión del servicio por falta de pago.

La solicitud del beneficio puede realizarse de manera online, tanto para personas físicas como para instituciones, a través de los sitios web de AySA y del ERAS. Para iniciar el trámite será necesario completar una declaración jurada con datos de la factura del servicio, información de los integrantes del hogar y los gastos vinculados a salud, vivienda y servicios.

Para conocer más detalles y acceder al trámite, los usuarios pueden consultar la información disponible en el sitio oficial de AySA.

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