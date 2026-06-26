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Agenda cultural en Ituzaingó: música, danza y arte para disfrutar el fin de semana

Por Aldana Farinelli

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Musica Ituzaingo

El Municipio de Ituzaingó presentó una nueva agenda de actividades culturales y recreativas para este fin de semana, con propuestas gratuitas para toda la comunidad en distintos espacios del distrito. Habrá espectáculos de folklore, tango, música en vivo y exposiciones artísticas para disfrutar en familia. Las actividades al aire libre se suspenderán en caso de lluvia.

La programación comenzará el sábado 27 de junio, de 15 a 18 horas, con el tradicional Patio de Folklore en la Plaza San Martín, ubicada en Mariano Acosta y 24 de Octubre. Más tarde, a las 18 horas, la Iglesia Nuestra Señora del Valle (Lomas de Zamora 1641) será escenario del ciclo “Todas las voces”, que reunirá a los cinco coros municipales en una propuesta destinada a celebrar el canto colectivo.

El domingo 28, entre las 15 y las 18 horas, la Plaza San Martín volverá a ser el punto de encuentro con el Baldosón de Tango, una iniciativa que invita a vecinos y vecinas a disfrutar y compartir la pasión por la música ciudadana.

En simultáneo, la Plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Ratti 3375) será sede del ciclo “La Música en tu Plaza”, donde se presentarán en vivo las bandas D.U.N.A, Lanzallamas y Cuervo, en una jornada pensada para disfrutar de la música al aire libre.

Además, el sábado de 10 a 17 horas se podrán visitar dos muestras artísticas: “León Ferrari. Obra gráfica y objetos”, en la Galería Municipal de Arte (Soler 217), y “Fragmentos”, del colectivo fotográfico Instante Conurbano, en el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse al Centro Cultural Ituzaingó, ubicado en Soler y Mansilla, o comunicarse telefónicamente al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

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