Ituzaingó acerca operativos gratuitos para tramitar el DNI y acceder a servicios municipales

Con el objetivo de facilitar el acceso a trámites y servicios en distintos barrios, el Municipio de Ituzaingó llevará adelante una serie de operativos gratuitos de documentación entre el 29 de junio y el 3 de julio, en conjunto con el Registro Provincial de las Personas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Las jornadas se desarrollarán de 10 a 15 horas, por orden de llegada y con cupos limitados, en diferentes instituciones del distrito. Durante los operativos, los vecinos podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad, como renovaciones, cambios de domicilio, gestiones para personas extranjeras, solicitud de partidas y certificados de preidentificación, entre otros.

Además, se instalarán puestos informativos y de atención de distintas áreas municipales, donde la comunidad podrá recibir asesoramiento y acceder a servicios relacionados con salud, empleo, seguridad, defensa del consumidor, hábitat, vacunación, transporte y boleto estudiantil.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 29 de junio: Sociedad de Fomento La Piedad (La Piedad 455).

Sociedad de Fomento La Piedad (La Piedad 455). Martes 30 de junio: Sociedad de Fomento El Libertador (Vilela 1765).

Sociedad de Fomento El Libertador (Vilela 1765). Miércoles 1 de julio: Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ollantay 1470).

Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ollantay 1470). Jueves 2 de julio: Centro de Jubilados San Alberto II (Patagonia 2950).

Centro de Jubilados San Alberto II (Patagonia 2950). Viernes 3 de julio: Centro de Desarrollo Juana Azurduy (Haití y Cerrito).

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