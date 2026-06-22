Ituzaingó

Empresas de Ituzaingó participaron de una destacada feria internacional en Paraguay

Firmas y PyMEs del distrito formaron parte de la Feria Empresarial de Paraguay 2026, donde mantuvieron reuniones de negocios y generaron vínculos comerciales con empresas de 17 países.

Por Aldana Farinelli

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Pymes de Ituzaingó

Empresas y PyMEs de Ituzaingó participaron de la segunda edición de la Feria Empresarial de Paraguay 2026 (FEPY), uno de los encuentros de negocios más importantes de la región, con el objetivo de ampliar mercados y generar nuevas oportunidades comerciales en el exterior.

La participación de las firmas locales fue impulsada por el Municipio de Ituzaingó, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la industria local, potenciar la competitividad de las empresas del distrito y promover vínculos estratégicos para el comercio internacional.

La feria se desarrolló entre el 3 y el 5 de junio en el Comité Olímpico Paraguayo, en la ciudad de Asunción, y reunió a empresarios, profesionales y referentes del sector productivo de distintos países. Organizada por la Unión Industrial del Paraguay, la FEPY se consolidó como un espacio clave para el intercambio comercial y la generación de alianzas estratégicas.

Uno de los ejes centrales del evento fue la Ronda Internacional de Negocios, que permitió concretar reuniones entre más de 450 empresas provenientes de 17 países, favoreciendo el contacto directo entre potenciales compradores y proveedores.

En este contexto, y como parte del acompañamiento brindado a las empresas locales, la Secretaría de Desarrollo Productivo coordinó previamente encuentros entre las firmas ituzainguenses y posibles compradores internacionales, con el propósito de facilitar acuerdos y fortalecer las oportunidades de exportación.

Entre las empresas de Ituzaingó que participaron de esta edición se encuentran Pietrostone SRL, EQA SAIC, Fundición Pucón SRL, RyR Térmica SA, Calzados Darmaz SA y Fábrica de Elementos Elásticos SA.

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