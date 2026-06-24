La Biblioteca Municipal de Hurlingham invita a sumarse como socio y acceder a sus servicios gratuitos

La Biblioteca Pública y Municipal «Jura de la Constitución de la Nación Argentina» abrió la convocatoria para que vecinos y vecinas de Hurlingham puedan asociarse y disfrutar de un amplio abanico de recursos destinados a la lectura, el estudio y la investigación.

Ubicada en Delfor Díaz 1660, la institución ofrece un espacio pensado para toda la comunidad, con acceso libre a distintos servicios y una variada colección bibliográfica.

Entre el material disponible se encuentran obras literarias clásicas y contemporáneas, libros infantiles y juveniles, además de textos de estudio y consulta para diferentes niveles educativos.

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Asimismo, la biblioteca cuenta con sala de lectura y estudio, computadoras con acceso a internet y Wi-Fi gratuito, préstamo de libros a domicilio y asistencia para búsquedas temáticas.

Para asociarse es necesario residir en el distrito y presentar DNI junto con una fotocopia, dos fotografías tamaño 4×4 y un recibo de servicio. En el caso de los menores de 18 años, deberán concurrir acompañados por un adulto responsable.

La atención al público se realiza de lunes a viernes, de 9 a 14.30 horas.

Requisitos para asociarse:

Residir en Hurlingham.

Presentar DNI y fotocopia.

Entregar dos fotos 4×4.

Presentar un recibo de servicio.

Los menores de 18 años deben asistir con un adulto responsable.

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