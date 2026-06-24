@ Noticias destacadasEconomíaEducación

El Mercado Municipal de Hurlingham vuelve a ofrecer un bolsón de frutas y verduras por $9.900

La propuesta estará disponible todos los miércoles e incluye más de 9 kilos de productos frescos para abastecer a las familias durante toda la semana.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Bolson verduras Hurlingham

El Mercado Municipal de Hurlingham relanzó una de sus promociones más elegidas por los vecinos: el bolsón de frutas y verduras de estación, que ofrece más de nueve kilos de productos frescos por un valor de $9.900.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La iniciativa estará disponible todos los miércoles en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Vergara 2950 y busca acercar alimentos de calidad a precios accesibles para las familias del distrito.

El bolsón incluye una selección de frutas y verduras frescas de estación, pensada para cubrir gran parte del consumo semanal del hogar.

Además de esta propuesta, el Mercado Municipal cuenta con una amplia variedad de productos alimenticios y regionales. Entre los rubros que se comercializan se encuentran lácteos, miel y derivados, frutos secos y semillas, chocolates, dulces, infusiones, harinas, yerba, conservas, pastas, especias, panificados, salsas, bebidas y preparaciones culinarias, entre otros.

El Mercado Municipal abre sus puertas de lunes a sábados de 9 a 18, mientras que los domingos y feriados funciona de 9 a 13 horas.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cómo sumarte al Canal de WhatsApp de Diario Anticipos en segundos

Noticias relacionadas

Nuevo servicio diferencial del Sarmiento: Horarios, destinos y valores

Los pasajeros de la línea Sarmiento cuentan con una nueva alternativa para viajar entre Once, Haedo y Moreno. Se trata de un servicio diferencial...

Morón Sur: realizarán jornadas para inscribirse a los subsidios de servicios públicos

Con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios para los servicios esenciales, el Municipio de Morón llevará adelante nuevas jornadas de asistencia...

El Hospital Posadas incorpora una clínica especializada para embarazos de alto riesgo

Con el objetivo de fortalecer la atención de embarazadas que presentan complicaciones, el Hospital Posadas puso en marcha una nueva Clínica de Preeclampsia y...

La Biblioteca Municipal de Hurlingham invita a sumarse como socio y acceder a sus servicios gratuitos

La Biblioteca Pública y Municipal "Jura de la Constitución de la Nación Argentina" abrió la convocatoria para que vecinos y vecinas de Hurlingham puedan...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img