El Mercado Municipal de Hurlingham vuelve a ofrecer un bolsón de frutas y verduras por $9.900

El Mercado Municipal de Hurlingham relanzó una de sus promociones más elegidas por los vecinos: el bolsón de frutas y verduras de estación, que ofrece más de nueve kilos de productos frescos por un valor de $9.900.

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La iniciativa estará disponible todos los miércoles en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Vergara 2950 y busca acercar alimentos de calidad a precios accesibles para las familias del distrito.

El bolsón incluye una selección de frutas y verduras frescas de estación, pensada para cubrir gran parte del consumo semanal del hogar.

Además de esta propuesta, el Mercado Municipal cuenta con una amplia variedad de productos alimenticios y regionales. Entre los rubros que se comercializan se encuentran lácteos, miel y derivados, frutos secos y semillas, chocolates, dulces, infusiones, harinas, yerba, conservas, pastas, especias, panificados, salsas, bebidas y preparaciones culinarias, entre otros.

El Mercado Municipal abre sus puertas de lunes a sábados de 9 a 18, mientras que los domingos y feriados funciona de 9 a 13 horas.

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