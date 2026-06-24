Malvinas 3D: impulsan una obra colectiva para construir el mapa en relieve más grande de las Islas

Con el objetivo de mantener viva la memoria de los héroes de Malvinas y acercar a las nuevas generaciones el conocimiento sobre el territorio argentino, el veterano de guerra Jorge Moisés Chernoff, exsoldado clase 1962 del Batallón Logístico 10 del Ejército Argentino, impulsa un ambicioso proyecto nacional: la construcción del mapa en relieve más grande de las Islas Malvinas realizado con tecnología de impresión 3D.

La iniciativa, denominada Malvinas 3D, reúne a profesionales de distintas disciplinas técnicas y propone la creación de una gigantesca maqueta compuesta por 1.500 bloques impresos en 3D. La propuesta busca convertirse en una experiencia educativa, colaborativa y participativa, abierta a la comunidad de todo el país.

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El proyecto convoca a instituciones educativas, industrias, talleres y particulares que cuenten con impresoras 3D y deseen sumarse a esta obra colectiva. Además, quienes no dispongan de este equipamiento también pueden participar: a través de un formulario de inscripción, un grupo de colaboradores se encargará de imprimir las piezas asignadas.

Una vez aprobada la participación, cada colaborador recibe el archivo digital correspondiente para imprimir su bloque. Luego, la pieza debe ser validada mediante el envío de una fotografía por correo electrónico, paso que permite coordinar la logística para su traslado e integración a la gran maqueta nacional.

Actualmente, el público puede conocer más sobre esta iniciativa y observar una muestra del proyecto en el Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado en Morón, donde también se brinda información sobre las distintas formas de colaboración.

Quienes deseen participar o conocer más detalles pueden ingresar a www.malvinas3d.com.ar

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