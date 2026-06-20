Hurlingham William Morris: a 27 años del crimen de Ramón “Sugus” Santillán, la memoria sigue presente

Una señalización instalada en la estación William Morris recuerda a Ramón “Sugus” Santillán, asesinado el 6 de junio de 1999 en un hecho de violencia institucional. A más de dos décadas del crimen, familiares, vecinos y organizaciones continúan sosteniendo el reclamo de memoria y justicia.

La estación William Morris, sobre la línea San Martín, es un punto de paso cotidiano para miles de vecinos que viajan entre el oeste del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, entre el movimiento constante de pasajeros, una señalización invita a detenerse y recordar una historia que marcó profundamente a la comunidad local.

Allí fue asesinado Ramón “Sugus” Santillán el 6 de junio de 1999, cuando intervino para defender a una persona que estaba siendo hostigada por un integrante de la Gendarmería Nacional. El hecho se convirtió en uno de los casos de violencia institucional más recordados de la región.

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Una lucha que no se detuvo con el paso del tiempo

Este año se cumplieron 27 años del crimen. Pero la presencia de la memoria de Santillán en la estación no responde únicamente a una fecha conmemorativa. Es el resultado de una lucha sostenida durante décadas por familiares, vecinos y organizaciones sociales que se negaron a que el caso quedara en el olvido.

Entre quienes encabezaron ese reclamo se encuentra Lilia Saavedra, madre de Ramón, quien convirtió su búsqueda de justicia en una referencia para otras familias atravesadas por situaciones de violencia institucional.

La señalización colocada en la estación surgió precisamente de esa construcción colectiva. Fue el resultado de años de movilizaciones, actos, encuentros y trabajo comunitario destinados a mantener viva la memoria de lo ocurrido.

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Memoria en un lugar de paso

Las estaciones ferroviarias suelen ser espacios atravesados por la rutina y el movimiento permanente. En William Morris, sin embargo, la historia de Ramón Santillán quedó incorporada al paisaje cotidiano.

La señalización recuerda no solo el crimen ocurrido en 1999, sino también la importancia de defender los derechos humanos y mantener vigente el reclamo de justicia frente a los casos de violencia institucional.

Por eso, la marca instalada en la estación trasciende la figura de Santillán. También representa la perseverancia de una madre que nunca abandonó su lucha y el compromiso de una comunidad que decidió mantener viva la memoria.

A más de dos décadas de aquel hecho, el nombre de Ramón “Sugus” Santillán continúa interpelando a quienes pasan por la estación William Morris y encuentran, en medio de la rutina diaria, un recordatorio de que la memoria y la justicia siguen siendo una construcción colectiva.

Lilia Saavedra, la madre de Ramón Sugus Santillán

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Los Hechos

Santillán tenía 21 años y era un reconocido colaborador del centro cultural ubicado frente a la estación ferroviaria. Aquella noche había salido a festejar el triunfo de Boca Juniors y a compartir una despedida organizada por amigos y vecinos, ya que en pocos días tenía previsto emigrar del país debido a la situación económica que atravesaba la Argentina.

Sin embargo, la celebración terminó en tragedia cuando fue atacado por Juan Sebastián Acosta, cabo de Gendarmería, quien le disparó y le provocó la muerte.

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Un crimen que marcó a William Morris

En una entrevista realizada años atrás, Lilia Saavedra, madre de Ramón, reconstruyó los hechos ocurridos aquella noche y sostuvo que su hijo fue asesinado por intervenir para defender a un menor que estaba siendo golpeado por un gendarme dentro de una formación del ferrocarril San Martín.

Según su relato, una maniobra accidental provocó la detención del tren y varios pasajeros comenzaron a descender. Cuando Santillán observó que un efectivo golpeaba a un adolescente, decidió intervenir para pedir que cesara la agresión.

De acuerdo con el testimonio de Saavedra, la discusión continuó hasta que Ramón y el joven lograron bajar del vagón. Fue entonces cuando el gendarme efectuó un disparo que impactó en la cabeza de Santillán, quien murió prácticamente en el acto.

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La búsqueda de justicia

Por el crimen fue condenado Juan Sebastián Acosta a diez años de prisión. Sin embargo, la familia cuestionó el desarrollo judicial del caso debido a que la condena nunca quedó firme mientras avanzaba la revisión en la Cámara de Casación de La Plata.

“La condena se cumplió con prisión domiciliaria y este gendarme nunca pisó la cárcel”, denunció en distintas oportunidades la madre de la víctima.

El caso de Ramón Santillán se transformó con los años en una referencia para organizaciones que luchan contra la violencia institucional, una problemática que continúa generando reclamos en distintos puntos del país.

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Una lucha que continúa

Además de exigir justicia por su hijo, Lilia Saavedra se convirtió en una activa militante en defensa de los derechos humanos y acompañó a otras familias atravesadas por situaciones similares.

“Las madres tuvimos que aprender a hablar en los medios, a hacer marchas, a exigir que los jueces nos reciban y a leer el Código Penal para ser la voz de nuestros hijos”, expresó.

La mujer también reclamó que los casos de violencia institucional sean considerados crímenes de Estado y planteó la necesidad de avanzar en una mayor democratización de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial.

A 27 años del asesinato de Ramón “Sugus” Santillán, familiares, amigos y organizaciones sociales volvieron a reunirse para recordarlo y mantener vigente el reclamo de memoria, verdad y justicia.

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