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Hurlingham lanzó “Bien de Hurlingham”, una plataforma para impulsar a emprendedores locales

La gestión de Damián Selci presentó “Bien de Hurlingham”, una nueva plataforma digital que reúne a emprendedores de Hurlingham, William Morris y Villa Tesei para promover el consumo local y fortalecer la actividad económica del distrito.

Por Andres Llinares

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La gestión del intendente Damián Selci presentó “Bien de Hurlingham”
La gestión del intendente Damián Selci presentó “Bien de Hurlingham”

La iniciativa busca fortalecer el consumo local y brindar mayor visibilidad a los emprendimientos de Hurlingham, William Morris y Villa Tesei en un contexto económico marcado por la caída del consumo y las dificultades que atraviesan las pequeñas unidades productivas.

La gestión del intendente Damián Selci presentó “Bien de Hurlingham”, una nueva plataforma digital destinada a promover el trabajo de emprendedores del distrito y generar nuevas oportunidades de difusión para quienes desarrollan proyectos comerciales y productivos en las tres localidades del municipio.

A través del sitio web bien.hurlingham.gob.ar, los vecinos pueden acceder a un catálogo de emprendimientos vinculados a distintos rubros, entre ellos gastronomía, indumentaria, regalos, bienestar, belleza, diseño, hogar, librería y papelería. Desde el Municipio informaron que la oferta se ampliará de manera periódica con la incorporación de nuevos proyectos.

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Impulso al consumo de cercanía

La propuesta apunta a fortalecer el entramado productivo local mediante la conexión entre productores y consumidores del propio distrito. Además, los emprendedores interesados pueden sumarse a la plataforma como parte de una política municipal orientada al acompañamiento y promoción del sector.

“Creemos en lo nuestro y por eso queremos fortalecer el trabajo de quienes crean y producen en Hurlingham. Comprá local, regalá local”, afirmó Damián Selci al presentar la iniciativa.

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Una red para fortalecer la economía local

Desde el gobierno local destacaron que la plataforma busca consolidar una red de consumo de cercanía que permita potenciar la actividad económica dentro del distrito y generar mayores oportunidades para quienes desarrollan emprendimientos.

“En este contexto económico difícil, desde el Municipio acompañamos a los emprendedores para que entre todos podamos crear una red: que un vecino le compre a otro vecino”, sostuvo el jefe comunal.

La nueva herramienta digital ya se encuentra disponible y reúne en un mismo espacio virtual a decenas de emprendedores locales, con el objetivo de fortalecer la producción, el comercio y el trabajo en Hurlingham.

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