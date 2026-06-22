Vacunación antirrábica y desparasitación gratuita en Villa Tesei

El Municipio llevará adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos en el Barrio Mitre. El operativo se desarrollará del 21 al 26 de junio, en el marco del Plan Integral de Salud Animal que busca promover el cuidado responsable de las mascotas y prevenir enfermedades.

Además de los recorridos por el barrio, los vecinos podrán acercarse este miércoles y viernes a la posta fija instalada en la Sociedad de Fomento El Tanque, ubicada en la intersección de las calles Gluck y Gibraltar.

Cabe resaltar la importancia de vacunar anualmente a perros y gatos contra la rabia a partir de los tres meses de vida y durante toda su vida, ya que se trata de una enfermedad viral grave que puede transmitirse a las personas.

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La rabia afecta el sistema nervioso y, una vez que aparecen los síntomas clínicos, tiene una altísima tasa de mortalidad tanto en humanos como en animales. Entre los signos más frecuentes en perros y gatos se encuentran cambios bruscos de comportamiento, agresividad o timidez inusual, salivación excesiva, dificultad para tragar, convulsiones y parálisis progresiva.

Las autoridades también recordaron que, ante una mordedura o cualquier accidente potencialmente rábico, es fundamental lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir la evaluación correspondiente.

Asimismo, se recomienda evitar el contacto con animales silvestres y no manipular murciélagos caídos, heridos o que presenten comportamientos fuera de lo habitual, como volar durante el día.

El operativo es gratuito y se suspenderá en caso de lluvia.

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