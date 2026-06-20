Macha: “Lo virtual es real y también político”

La senadora provincial Mónica Macha presentaró ayer, viernes 19 de junio de 2026, un proyecto de ley para incorporar la violencia digital a la Ley de Violencia Familiar (Ley 12.569) de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa será presentada junto a familiares de víctimas, especialistas y organizaciones que trabajan en la prevención y el abordaje de esta problemática.

La legisladora de Fuerza Patria, junto a familiares de víctimas, organizaciones y especialistas, presentó un proyecto de ley para incorporar la violencia digital a la Ley de Violencia Familiar (Ley 12.569) de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto propone modificar la ley vigente para reconocer la violencia digital como una forma específica de violencia de género, incorporando la afectación a la identidad digital y contemplando las agresiones realizadas mediante tecnologías de la información y la comunicación.

La senadora provincial Mónica Macha durante la presentación

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En ese marco, Mónica Macha expresó: “Hoy presentamos este proyecto de ley porque creemos que es muy necesario y urgente abordar la problemática de la violencia digital, repensar colectivamente qué es lo que está sucediendo en los entornos digitales. Y porque creemos que parte de la responsabilidad también es poder tener una mirada crítica para generar en los entornos digitales una vida libre de violencias. Ese es nuestro objetivo. Como dice Laura Sánchez, tenemos el gran desafío de humanizar la digitalidad porque entendemos que lo virtual es real y, además, es político”.



Desde el ámbito judicial, el fiscal Claudio Oviedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial de Morón, señaló: “Es importante contar con herramientas para fortalecer las acciones y construir camino. Por eso, es fundamental que salga este proyecto. Esta iniciativa va a darnos herramientas que serán de mucha utilidad”.

En primer plano, Claudio Oviedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial de Morón

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En relación con el impacto de estas violencias, Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk, la adolescente que se quitó la vida porque un adolescente con quién había tenido relaciones difundió las imágenes del acto sin su consentimiento, fue clara por atravesar una experiencia traumática e irreversible.

“Hace casi dos años para mí era impensado hablar de violencia digital y pienso que, si hubiéramos tenido las herramientas necesarias, la historia de Ema tal vez sería otra. Estamos acá para pensar un por qué y un para qué. Mi sentido de vida, hasta que me encuentre con Ema, va a ser batallar contra la violencia digital”, expresó Laura Sánchez.

En ese sentido, se incorpora una definición de violencia digital como toda conducta que, a través de entornos digitales, afecte la dignidad, intimidad, identidad, reputación o seguridad de las personas. Además, se advierte que “de todas las violencias digitales, una de las que afectan a las mujeres y a las niñas es la violencia sexual en internet. Existen mercados de explotación sexual en línea donde se difunden fotografías y videos sin consentimiento”.

La iniciativa establece herramientas concretas de protección, entre ellas: ordenar el cese de hostigamientos también en el ámbito digital, prohibir el contacto por medios tecnológicos, disponer la eliminación de contenidos en plataformas y redes sociales, solicitar el bloqueo o restricción de acceso a sitios y garantizar la preservación de pruebas digitales y peritajes informáticos. El objetivo es permitir una intervención rápida, preventiva y eficaz frente a este tipo de violencias.

Los integrantes de la presentación juntos para la foto

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Miguel San Román también participó del encuentro y vivió su propia y fatal experiencia. Papá de Belén San Román, la joven policía de Bragado que se quitó la vida a los 25 años luego de sufrir extorsiones, amenazas y la viralización de una videollamada íntima por parte de un hombre con quien mantenía contacto a través de redes sociales. La causa fue elevada a juicio oral y el acusado, Tobías Villarruel, llegó imputado por extorsión, chantaje, amenazas y violencia de género. Miguel San Román afirmó: “Sé que vamos a lograr algo que ya empezamos. Vamos a seguir luchando”.

Desde 2022, la ex diputada nacional y actual senadora provincial Mónica Macha, viene trabajando junto a familiares y organizaciones sobre esta problemática. En ese marco, se logró la Ley Olimpia, que modifica la Ley 26.485 e incorpora la violencia digital como un tipo de violencia por razones de género; además, impulsó la Ley Belén y Ema y la Guía Ema, una herramienta gratuita y accesible para abordar la violencia digital en ámbitos educativos.

Cabe destacar que también se inauguró la muestra fotográfica “Nuestro orgullo no se esconde”, de la artista y activista Florencia Guimaraes.

Del encuentro participaron Laura Sánchez, mamá de Ema; Miguel San Román, papá de Belén; Mailén García, de Data Género; Agustina Palencia, de Gentic; Claudio Oviedo, fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial de Morón; Marisa Monti, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Investigación N° 9 de Morón; y Mariana Solís Ávalos, titular de la Ayudantía Fiscal N° 2 de Morón; la diputada nacional Jimena López; las senadoras provinciales Laura Clark y María Rosa Martínez; funcionarias y equipos de la Dirección de Equidad de Géneros y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; y funcionarias y equipos de la Dirección de Géneros y Diversidades del Senado de la Provincia de Buenos Aires.

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