Consejos del Hospital Posadas: Cuándo es necesario llevar a un niño a la Guardia

Los especialistas del Hospital Posadas dieron una serie de recomiendaciones a la hora de llevar a un niño a la guardia.

De esta forma señalaron que es importante concurrir de inmediato cuando los niños presentan dificultades para respirar, cambios en el color de la piel —como palidez extrema o tonalidades violáceas—, episodios reiterados de vómitos o diarrea, fiebre en bebés menores de tres meses o si padecen alguna enfermedad de base que pueda agravar su estado de salud.

Para situaciones de menor complejidad, se aconseja realizar la consulta con el médico de cabecera o acercarse al centro de salud más cercano, donde podrán recibir la atención adecuada sin necesidad de recurrir a un servicio de emergencia.

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Además, el Hospital Posadas cuenta con el servicio de Atención de Demanda Espontánea (ADE), que funciona de lunes a viernes de 8 a 19 horas y brinda asistencia para consultas que no requieren atención urgente.

Desde el centro de salud recuerdan que en la Guardia los pacientes son atendidos según la gravedad de su cuadro y no por orden de llegada. Este sistema de clasificación permite priorizar a quienes necesitan asistencia inmediata y asegurar que cada niño reciba el cuidado que su situación requiere.

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