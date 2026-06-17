Ituzaingó aprobó una reforma fiscal con alivios para familias y comercios y mayores cargas para grandes empresas

La Asamblea de Mayores Contribuyentes respaldó las modificaciones impulsadas por el intendente Pablo Descalzo. La iniciativa incluye rebajas para viviendas, comercios de cercanía, jubilados y pequeños emprendedores, además de aumentos para grandes contribuyentes, supermercados y mayoristas.

Para el presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Alvarez Luna, «esta reforma representa un avance hacia un municipio más eficiente, más equitativo, donde se fomenta la formalización de la economía local y se garantiza que el esfuerzo fiscal sea distribuido de manera justa entre todos los habitantes.»

La Asamblea de Mayores Contribuyentes de Ituzaingó aprobó el martes 16 de junio de 2026 la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva impulsada por el Gobierno Municipal que encabeza Pablo Descalzo.

La iniciativa obtuvo el respaldo de los 24 votos oficialistas (12 concejales y 12 mayores contribuyentes) y 12 en contra de la oposición. De esta manera se consolidó una reforma novedosa que busca combinar alivios para sectores medios y pequeños contribuyentes con mayores cargas para empresas de gran facturación.

Desde el Departamento Ejecutivo señalaron que la propuesta apunta a fortalecer la equidad tributaria, beneficiar a los sectores más afectados por la situación económica que desplegó el Plan Económico Monetarista del Gobierno Nacional de Javier Milei y dotar a la administración municipal de mayores estándares de modernidad.

La votación tuvo una particularidad: fueron más los mayores contribuyentes que se pronunciaron por el rechazo que los concejales a causa de las ausencias de Luciana Prats, Christian Lanaro y Walter Lanaro, todos miembros del PRO.

Mayor Contribuyente Guillermo Pulpeiro

Rebajas para viviendas y derechos de construcción

Uno de los principales cambios establece una rebaja promedio del 50% en los montos por metro cuadrado aplicados a viviendas unifamiliares de hasta 150 metros cuadrados.

La medida forma parte de las modificaciones introducidas en los Derechos de Construcción y busca beneficiar especialmente a quienes construyan o regularicen viviendas destinadas a grupos familiares con vínculos de consanguinidad.

Además, la reforma incorpora nuevas herramientas de control urbano. A partir de ahora, el Municipio podrá cobrar derechos sobre obras detectadas por los controles municipales que no cuenten con autorización previa. En esos casos, los propietarios dispondrán de un plazo de seis meses para regularizar los planos correspondientes.

El cuerpo de concejales y los mayores contribuyentes en pleno debate

Beneficios para comercios de cercanía y pequeños emprendedores

Los comercios de cercanía dedicados a la venta de alimentos que registren una facturación anual inferior a 600 millones de pesos accederán a una alícuota reducida del 4 por mil en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por debajo de la alícuota general del 6 por mil.

Por otra parte, las explotaciones unipersonales abonarán únicamente el 50% de los derechos de publicidad y propaganda y quedarán exentas de determinados recargos vinculados a la zonificación.

Más carga para grandes contribuyentes y grandes superficies

La reforma también redefine la estructura tributaria para los sectores de mayor capacidad económica.

Los contribuyentes que abonen más de un millón de pesos mensuales en concepto de Seguridad e Higiene dejarán de pagar una suma fija por la Tasa de Protección Ciudadana y pasarán a tributar una alícuota equivalente al 10% del monto liquidado.

Además, los supermercados y mayoristas pasarán a tributar alícuotas progresivas que oscilarán entre el 8 por mil y el 9 por mil, de acuerdo con su nivel de facturación anual.

Según explicaron desde el oficialismo, el objetivo es que quienes poseen una mayor capacidad contributiva realicen un aporte proporcionalmente superior al sostenimiento de los servicios municipales.

El cuerpo de concejales y los mayores contribuyentes votan la reforma que beneficia a los más desprotegidos

Jubilados y pensionados

La nueva Ordenanza Fiscal mantiene beneficios para los adultos mayores. Los jubilados y pensionados abonarán por Servicios Generales un valor máximo equivalente al 5% de sus ingresos totales. Por lo tanto, aquel que cobre la jubilación mínima de $403.317,99 pagará $20.165,90 en concepto de Tasa de Servicios Generales.

Asimismo, continuará vigente la exención del 100% para quienes perciban hasta dos ingresos mínimos y una bonificación del 50% para aquellos que cobren hasta tres ingresos mínimos.

En este punto, el Presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Álvarez Luna, sostuvo que «la medida es obvia, busca evitar que la carga tributaria afecte la economía de los sectores más vulnerables que ya reciben bastantes palos por parte del Gobierno Nacional.»

Modernización y nuevas tecnologías

La normativa incorpora incentivos para quienes opten por el pago adelantado semestral o anual de las tasas municipales y promueve el uso del débito automático como mecanismo de recaudación.

También actualiza el esquema tributario vinculado a las nuevas tecnologías, incorporando los A) hubs de fibra óptica (centros donde se concentra y distribuye la red de fibra óptica); B) nodos de conectividad (instalaciones técnicas que permiten transmitir y distribuir datos e Internet); y C) infraestructura digital (equipos, gabinetes, antenas, centros de datos y otros elementos necesarios para prestar servicios de telecomunicaciones).

De esta manera, la reforma incorpora expresamente la infraestructura vinculada a la conectividad digital —como hubs de fibra óptica y nodos de Internet— dentro de las actividades sujetas a tasas municipales, actualizando el esquema tributario para el sector tecnológico y de telecomunicaciones.