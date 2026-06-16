Rodrigo Tapari llega a Hurlingham con un show exclusivo

Los amantes de la música tropical tendrán una cita imperdible en Hurlingham. El próximo sábado 20 de junio, el cantante Rodrigo Tapari se presentará por primera vez en la ciudad con un show exclusivo que promete hacer cantar y bailar a todos sus seguidores.

El espectáculo se realizará en Santos Barriles, el espacio gastronómico ubicado en el Paseo Florido, sobre la avenida Arturo Jauretche 1001, que continúa sumando propuestas artísticas y musicales para el público de la zona.

Tapari es uno de los referentes más importantes de la música tropical argentina. Alcanzó gran popularidad como vocalista de la banda Ráfaga, grupo del que formó parte durante 14 años. En 2017 decidió iniciar su carrera como solista, consolidándose rápidamente con éxitos propios y una fuerte presencia en escenarios de todo el país.

Además de su trayectoria musical, el artista participó en programas televisivos de gran audiencia como Cantando por un Sueño Argentina, donde obtuvo el tercer puesto junto a Rocío Quiroz, y Showmatch: La Academia, donde demostró su talento en distintas disciplinas. También integró el jurado de Canta Conmigo Ahora, compartiendo pantalla con reconocidos artistas.

La presentación en Hurlingham será una oportunidad especial para disfrutar de cerca de una de las voces más reconocidas del género tropical, en un formato íntimo y exclusivo.

Una propuesta que combina música y gastronomía

El evento tendrá lugar en Santos Barriles, una cervecería nacida en Santos Lugares que se destaca por su variada propuesta gastronómica. Entre sus opciones se encuentran tapeos, hamburguesas smash de elaboración artesanal, papas especiales, ensaladas y menú infantil.

Entre los platos más elegidos figuran las croquetas de jamón, los tequeños, los nachos con pulled pork y las hamburguesas de la casa, como la Santos Barriles, la Megan Style y la Argenta, entre otras especialidades.

Quienes deseen asistir al show pueden realizar su reserva comunicándose al WhatsApp 11-6228-9082.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó