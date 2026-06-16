Ituzaingó celebrará el solsticio de invierno con una gran fogata colectiva

El próximo 20 de junio, vecinos y vecinas de Ituzaingó Sur podrán participar de una nueva edición de «Fuego Nuevo del Sur», una propuesta cultural y comunitaria que busca recuperar antiguas tradiciones vinculadas al solsticio de invierno a través del arte, el encuentro y la participación colectiva.

La actividad se realizará desde las 19 horas en Caxaraville 1851, entre El Tordo y Niceto Vega, con entrada libre y gratuita. El momento central de la jornada será el encendido de una gran fogata a las 21 horas, símbolo de renovación y celebración de un nuevo ciclo.

La iniciativa está inspirada en costumbres ancestrales que, desde tiempos remotos, celebraban el solsticio de invierno como el inicio de un nuevo año, en coincidencia con los ciclos agrícolas y el regreso progresivo de la luz luego de la noche más larga. Los organizadores buscan rescatar ese espíritu de gratitud, transformación y encuentro comunitario.

Como parte de la propuesta, excombatientes de Malvinas participarán con una cocina de campaña en la que compartirán gratuitamente un tradicional guiso de lentejas para acompañar la noche invernal. Además, el público podrá recorrer el taller de Constructores de Fuego, que permanecerá abierto con exhibiciones e intervenciones artísticas en distintos espacios del predio.

La jornada también incluirá un homenaje especial a la figura de Indio Solari, en un reconocimiento simbólico a su trayectoria y a la comunidad artística y cultural que lo acompaña.

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Convocatoria para participar de la obra colectiva

De cara al evento, los organizadores convocan a la comunidad a colaborar con materiales para la construcción de la fogata y de las instalaciones artísticas que formarán parte de la celebración. Se solicitan sillas, banquetas y pequeños muebles de madera en desuso, evitando materiales como melaminas o aglomerados.

También se encuentra abierta la participación para quienes deseen sumarse a la construcción de las figuras que integrarán la denominada «jauría», una de las intervenciones artísticas previstas para la jornada.

Los materiales pueden acercarse al espacio de trabajo ubicado en Caxaraville 1851 o coordinarse para su retiro a domicilio dentro de la zona cercana. Según explican los organizadores, más allá de su estado de conservación, cada objeto aporta una historia que pasa a formar parte de la obra colectiva.

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Arte efímero y participación comunitaria

La actividad es organizada por el colectivo artístico Constructores de Fuego, un grupo que desarrolla intervenciones temporales donde el fuego cumple un papel central como elemento de transformación. Sus propuestas combinan distintas disciplinas artísticas y promueven la participación activa de las comunidades en la construcción de las obras.

Desde el colectivo destacan que sus proyectos buscan generar espacios de encuentro, diálogo y creación compartida, donde los materiales recuperados y las historias de quienes participan se integran en una experiencia colectiva que trasciende lo artístico para convertirse en un acto de comunidad.

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