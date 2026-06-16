El Hospital Posadas compartió su experiencia en donación de órganos con referentes de América Latina

El Hospital Posadas fue sede de una jornada de intercambio internacional en la que compartió su experiencia en donación de órganos y tejidos con representantes de organismos de salud de El Salvador y Costa Rica, junto a autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Durante la actividad, el equipo del Posadas presentó el trabajo que realiza su Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos, encargada de coordinar los procesos de donación dentro del hospital. Además, se expusieron las distintas acciones y la tarea conjunta que desarrollan profesionales de diferentes áreas para que cada proceso pueda concretarse con éxito.

La jornada permitió intercambiar experiencias, compartir conocimientos y analizar buenas prácticas que contribuyan a seguir promoviendo la donación de órganos y tejidos en América Latina.

Los resultados obtenidos por el Hospital Posadas durante este año reflejan el crecimiento de esta labor. En lo que va de 2025, la institución llevó adelante 46 procesos de procuración de órganos y tejidos, lo que representa un aumento del 56% en comparación con el año anterior.

Gracias a este trabajo, 37 personas que se encontraban en lista de espera pudieron acceder a un trasplante y tener una nueva oportunidad de mejorar su calidad de vida.

Desde el hospital destacaron que detrás de cada donación existe un esfuerzo coordinado entre distintos equipos de salud y, sobre todo, una posibilidad concreta de brindar esperanza a quienes aguardan un trasplante.

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