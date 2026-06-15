Vacunación antirrábica y desparasitación gratuita en Barrio Roca: cronograma completo

El Municipio llevará adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos en Barrio Roca entre el lunes 16 y el jueves 19 de junio.

Operativo sanitario para mascotas

Con el objetivo de promover el cuidado responsable de los animales y prevenir enfermedades zoonóticas, el servicio de Zoonosis realizará un recorrido por distintos puntos de Barrio Roca durante toda la semana.

La campaña incluirá la aplicación gratuita de la vacuna antirrábica y la entrega de desparasitantes para perros y gatos, una medida fundamental para proteger tanto a las mascotas como a la comunidad.

Posta fija en el Club Ateneo Roca

Además de los recorridos barriales, los vecinos podrán acercarse a una posta fija que funcionará en el Club Ateneo Roca, ubicado en José Mazzini 3062.

La atención en ese punto estará disponible durante el miércoles 18 y el viernes 20 de junio, donde personal especializado brindará los servicios de vacunación y desparasitación de manera gratuita.

Importancia de la vacunación

La rabia es una enfermedad viral que puede afectar a animales y personas. Por ese motivo, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de mantener al día el calendario de vacunación de perros y gatos, además de realizar controles veterinarios periódicos.

La actividad forma parte de las acciones de prevención y promoción de la salud animal que se desarrollan en distintos barrios del distrito.