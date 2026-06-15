Golpe frustrado en Morón: desbaratan una banda que planeaba asaltar el Banco Nación mediante un boquete

Una investigación federal iniciada a partir de una denuncia anónima permitió desbaratar una organización criminal que planeaba concretar un millonario robo contra la sucursal del Banco Nación de Morón. Según la Justicia, el grupo pretendía ingresar a la entidad financiera mediante la modalidad de boqueteros para acceder a la bóveda y a las cajas de seguridad.

El operativo culminó con 12 detenidos, entre ellos un ex integrante de la Policía Federal Argentina, y el secuestro de armas, vehículos y herramientas que, según la investigación, iban a ser utilizadas para acceder a la bóveda y las cajas de seguridad del Banco Nación de Morón.

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El plan apuntaba al Banco Nación de Morón

La causa judicial reveló que la banda había puesto la mira sobre la sucursal del Banco Nación ubicada en Avenida Rivadavia 18059, en pleno centro de Morón.

Según la investigación, los delincuentes habían bautizado internamente la operación como el «Robo del Tesoro» y aspiraban a apoderarse de dólares estadounidenses, lingotes de oro, joyas y otros objetos de valor guardados en las cajas de seguridad.

Los investigadores sostienen que los sospechosos estudiaron durante semanas distintas alternativas para ingresar al edificio evitando los sistemas de seguridad.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, habían identificado dos posibles accesos. El primero era un local comercial lindero sobre Avenida Rivadavia, donde años atrás funcionó una peluquería y actualmente opera una zapatería. El segundo consistía en un predio utilizado como estacionamiento y cocheras con salida hacia las calles 9 de Julio y Uruguay, lo que además les habría permitido contar con una doble vía de escape.

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Una denuncia anónima puso en marcha la investigación

La pesquisa comenzó el 19 de mayo de 2026 y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

Todo se inició cuando la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina recibió correos electrónicos anónimos con información extremadamente detallada sobre los movimientos de la organización.

Según trascendió, el denunciante aseguró contar con información de primera mano y aportó datos precisos sobre los integrantes de la banda, los vehículos utilizados, los inmuebles desde donde se realizarían las perforaciones y el banco elegido como objetivo.

Los investigadores comprobaron rápidamente que la información era consistente y comenzaron una serie de tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, vigilancia encubierta y monitoreo de movimientos.

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Drones, cámaras y vigilancia encubierta

Ante la gravedad de la denuncia, la Justicia autorizó diversas medidas especiales de investigación.

Los pesquisas desplegaron drones sobre una quinta ubicada en Paso del Rey, donde detectaron movimientos compatibles con los denunciados. También instalaron cámaras de observación remota en las inmediaciones de la entidad financiera y montaron guardias encubiertas.

Paralelamente, las tareas permitieron identificar a distintos integrantes de la organización en varios puntos del conurbano bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Un ex policía federal señalado como líder

Entre los detenidos figura Carlos Daniel Maidana, un ex integrante de la Policía Federal Argentina de 59 años, exonerado de la fuerza en 1995 y con antecedentes vinculados a delitos complejos contra entidades bancarias.

Los investigadores le atribuyen el rol de coordinador general de la maniobra.

Según la denuncia inicial, utilizaba varias camionetas Toyota SW4 con patentes presuntamente clonadas y una Volkswagen Amarok blanca que se convirtió en uno de los principales objetivos de seguimiento durante la investigación.

La estructura también incluía a un ciudadano uruguayo de 63 años señalado como especialista en la construcción de boquetes, un proveedor logístico encargado del abastecimiento de herramientas e insumos y un técnico informático que habría sido convocado para intervenir sobre sistemas de seguridad bancarios.

Incluso, la denuncia describía una supuesta prueba realizada días antes del operativo final, cuando integrantes de la organización habrían golpeado paredes cercanas al objetivo para verificar el funcionamiento de sensores sísmicos.

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Armas, celulares y herramientas para perforar bóvedas

Durante los procedimientos se secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros, una de ellas con pedido de secuestro por un robo cometido en Almirante Brown.

Además fueron incautados 16 teléfonos celulares, una cámara endoscópica utilizada para inspeccionar cavidades y conductos, 200 precintos plásticos, un centenar de bolsas para escombros, ropa oscura, guantes y diez bolsos repletos de herramientas especializadas.

Entre los elementos secuestrados había amoladoras, taladros, rotopercutoras, barretas, criquets hidráulicos, cortahierros, masas, mechas de alta resistencia, escaleras, cortacadenas y diversos equipos aptos para trabajos de demolición y perforación.

Para los investigadores, el material hallado demuestra que la organización había superado la etapa de planificación y se encontraba en condiciones operativas de ejecutar el golpe.

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Buscan determinar cuánto habían avanzado los preparativos

Ahora la investigación intenta establecer cuál era el grado real de avance del plan para atacar la sucursal del Banco Nación de Morón.

La Justicia Federal de Morón analiza realizar inspecciones técnicas tanto dentro de la entidad bancaria como en los inmuebles linderos identificados durante la pesquisa para determinar si los sospechosos llegaron a iniciar excavaciones o perforaciones antes de ser detenidos.

Los investigadores sostienen que la organización ya había identificado accesos alternativos al edificio, estudiado rutas de escape y reunido el equipamiento necesario para concretar el golpe.

Por el momento, la intervención de las fuerzas de seguridad permitió frustrar lo que podría haberse convertido en uno de los golpes más resonantes de los últimos años en el oeste del conurbano bonaerense.

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