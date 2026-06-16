CulturaMorón

Pedro Saborido llega a Haedo con un taller sobre creatividad y Peter Capusotto

Se trata del taller “Cómo se hace Peter Capusotto y sus videos”, una experiencia que permitirá conocer de cerca cómo nació uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Pedro Saborido

El reconocido guionista, productor y escritor Pedro Saborido se presentará en Haedo con una propuesta especial destinada a quienes disfrutan del humor, la creatividad y los procesos detrás de las grandes ideas. Se trata del taller “Cómo se hace Peter Capusotto y sus videos”, una experiencia que permitirá conocer de cerca cómo nació uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.

La actividad se realizará el próximo viernes 19 de junio a las 20 horas en Bulebar Espacio Cultural, ubicado en Vignes 1369, Haedo. Durante el encuentro, Saborido compartirá detalles sobre el trabajo creativo que llevó adelante junto a Diego Capusotto para construir el universo de Peter Capusotto y sus videos, un ciclo que marcó a varias generaciones con su particular mirada sobre la cultura, la música y la sociedad argentina.

El taller no solo estará enfocado en anécdotas y experiencias vinculadas al programa, sino también en la importancia de las ideas y en cómo desarrollarlas. La propuesta busca incentivar la creatividad y demostrar que todas las personas tienen algo para expresar cuando encuentran las herramientas adecuadas para hacerlo.

La cita tendrá lugar en Bulebar Espacio Cultural, un espacio cultural de referencia en la zona oeste del conurbano que se caracteriza por ofrecer una variada agenda de actividades artísticas, musicales, teatrales y formativas. Desde su creación, se ha convertido en un punto de encuentro para artistas independientes y vecinos interesados en propuestas culturales con identidad propia.

Las entradas ya se encuentran a la venta haciendo Click Aquí y tienen un valor de $20.000. Desde la organización remarcaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan adquirirlas con anticipación.

Con una trayectoria que combina humor, reflexión e identidad nacional, la llegada de Pedro Saborido a Haedo promete una noche diferente, ideal para descubrir cómo se construyen las historias que terminan convirtiéndose en fenómenos culturales.

Noticias relacionadas

Rodrigo Tapari llega a Hurlingham con un show exclusivo

Los amantes de la música tropical tendrán una cita imperdible en Hurlingham. El próximo sábado 20 de junio, el cantante Rodrigo Tapari se presentará...

Explosión en Villa Sarmiento: prendió el horno para calefaccionarse y su casa voló por el aire

Una fuerte explosión sacudió la madrugada del jueves 11 de junio de 2026 en Villa Sarmiento, partido de Morón, cuando un hombre encendió el...

Golpe frustrado en Morón: desbaratan una banda que planeaba asaltar el Banco Nación mediante un boquete

Golpe frustrado en Morón: desbaratan una banda que planeaba asaltar el Banco Nación mediante un boquete Una investigación federal iniciada a partir de una denuncia...

Frigorífico Ganadera San Roque reabrió en Morón sin pagar indemnizaciones, reducción salarial y precarización laboral

Lo que debería ser una buena noticia, hoy, en medio de la crisis que plantea el programa económico de Javier Milei, es penetrar a...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img