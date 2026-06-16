Pedro Saborido llega a Haedo con un taller sobre creatividad y Peter Capusotto

El reconocido guionista, productor y escritor Pedro Saborido se presentará en Haedo con una propuesta especial destinada a quienes disfrutan del humor, la creatividad y los procesos detrás de las grandes ideas. Se trata del taller “Cómo se hace Peter Capusotto y sus videos”, una experiencia que permitirá conocer de cerca cómo nació uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.

La actividad se realizará el próximo viernes 19 de junio a las 20 horas en Bulebar Espacio Cultural, ubicado en Vignes 1369, Haedo. Durante el encuentro, Saborido compartirá detalles sobre el trabajo creativo que llevó adelante junto a Diego Capusotto para construir el universo de Peter Capusotto y sus videos, un ciclo que marcó a varias generaciones con su particular mirada sobre la cultura, la música y la sociedad argentina.

El taller no solo estará enfocado en anécdotas y experiencias vinculadas al programa, sino también en la importancia de las ideas y en cómo desarrollarlas. La propuesta busca incentivar la creatividad y demostrar que todas las personas tienen algo para expresar cuando encuentran las herramientas adecuadas para hacerlo.

La cita tendrá lugar en Bulebar Espacio Cultural, un espacio cultural de referencia en la zona oeste del conurbano que se caracteriza por ofrecer una variada agenda de actividades artísticas, musicales, teatrales y formativas. Desde su creación, se ha convertido en un punto de encuentro para artistas independientes y vecinos interesados en propuestas culturales con identidad propia.

Las entradas ya se encuentran a la venta haciendo Click Aquí y tienen un valor de $20.000. Desde la organización remarcaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan adquirirlas con anticipación.

Con una trayectoria que combina humor, reflexión e identidad nacional, la llegada de Pedro Saborido a Haedo promete una noche diferente, ideal para descubrir cómo se construyen las historias que terminan convirtiéndose en fenómenos culturales.