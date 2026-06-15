Explosión en Villa Sarmiento: prendió el horno para calefaccionarse y su casa voló por el aire

Una fuerte explosión sacudió la madrugada del jueves 11 de junio de 2026 en Villa Sarmiento, partido de Morón, cuando un hombre encendió el horno de su vivienda para calefaccionarse. La detonación provocó el derrumbe de gran parte de la casa y también causó daños en propiedades vecinas.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y tuvo como protagonista a Gabriel, propietario de la vivienda afectada. Según relataron desde el lugar, el hombre sintió frío y decidió encender el horno de la cocina para generar calor dentro de la casa. Además, habría puesto en funcionamiento una estufa que no utilizaba desde hacía varios años.

Las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan a una posible pérdida de gas como origen de la explosión. Personal de Bomberos, junto a especialistas que realizaron las pericias en el inmueble, trabaja para determinar las causas exactas del siniestro.

Una vivienda reducida a escombros

La violencia de la explosión fue tal que gran parte de la estructura colapsó. Restos del techo y materiales de construcción quedaron esparcidos por el terreno y las calles cercanas.

Tras el incidente también intervino personal de la empresa distribuidora de gas para cortar suministros y evitar nuevos riesgos en la zona.

Daños en varias casas de la cuadra

El impacto no se limitó a la vivienda donde ocurrió la explosión. Vecinos de las calles Alberdi y Lambaré denunciaron la rotura de vidrios, ventanas y otros daños materiales provocados por la onda expansiva.

El estruendo alarmó a todo el barrio y generó preocupación entre los residentes, que ahora buscan determinar quién se hará cargo de las pérdidas sufridas.

Evalúan la demolición de la estructura

Las autoridades también analizan el estado de la construcción afectada. Debido al nivel de destrucción registrado, no se descarta que la vivienda deba ser demolida por el riesgo de derrumbe que presenta.

Mientras avanzan las pericias, continúa la evaluación de los daños materiales ocasionados por una explosión que conmocionó a los vecinos de Villa Sarmiento.