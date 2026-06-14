A 71 años del bombardeo a Plaza de Mayo, convocan a un acto para recordar a las víctimas y reclamar justicia

El próximo martes 16 de junio de 2026 se cumplirán 71 años del bombardeo a Plaza de Mayo, considerado uno de los episodios más trágicos de la historia argentina. Organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas, sindicatos y organizaciones sociales realizarán un acto conmemorativo en el centro porteño para recordar a los fallecidos y renovar el reclamo de justicia.

La convocatoria fue impulsada por la Multisectorial por la Memoria Histórica, espacio integrado por familiares de las víctimas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, organismos de derechos humanos, gremios de la CGT, las dos CTA, movimientos sociales de la UTEP y organizaciones culturales y educativas.

La actividad comenzará a las 11.30 en la Plaza de Mayo, donde los participantes rendirán homenaje a las víctimas del ataque aéreo perpetrado el 16 de junio de 1955 por sectores de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea que buscaban derrocar al entonces presidente Juan Domingo Perón.

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El mayor ataque contra civiles en la historia argentina

Aquel día, aviones militares bombardearon y ametrallaron la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires mientras miles de personas transitaban por el lugar. El objetivo principal era asesinar a Perón y acelerar el golpe de Estado que finalmente se concretaría meses después, dando inicio a un largo período de proscripción política.

De acuerdo con las investigaciones históricas, el ataque provocó la muerte de más de 300 personas y dejó cerca de 2.000 heridos, en su mayoría trabajadores, empleados públicos, estudiantes y ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones de la plaza.

Los organizadores de la conmemoración sostienen que se trató del mayor ataque terrorista cometido en territorio argentino y remarcan la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas.

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Convocatoria abierta

La Multisectorial informó que continúa recibiendo adhesiones de organizaciones y particulares que deseen sumarse a la jornada conmemorativa. Para ello se encuentran disponibles el correo electrónico [email protected] y las cuentas de redes sociales @bombardeoplazademayo1955 y @lugar.esconmemoria.

El acto buscará recordar a las víctimas del bombardeo y reafirmar el compromiso con la memoria histórica, en una fecha que sigue ocupando un lugar central en el debate sobre la violencia política y la democracia argentina.

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