Pablo Descalzo supervisó el avance de la nueva Plaza 20 de Febrero en el centro de Ituzaingó que ya cobra forma

El intendente recorrió la obra junto al equipo de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente. El proyecto incluye nuevos espacios verdes, juegos infantiles, un anfiteatro y un estacionamiento subterráneo para 380 vehículos.

Acá te dejamos la entrevista a Pablo Descalzo y el extracto de las mejores imágenes que tendrá la futura Plaza 20 de Febrero ✅​✅​✅​👇​:

Que veas nuestros videos hasta el final nos ayuda mucho, que les del Like más, que te suscribas un montón e incluso que dejes tu comentario. Contamos con vos. Gracias! ❤️​

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Una transformación integral en el corazón de Ituzaingó

El intendente Pablo Descalzo supervisó los trabajos de construcción de la nueva Plaza 20 de Febrero, una de las obras urbanas más importantes que actualmente se desarrollan en el centro de Ituzaingó.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por integrantes de la Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, quienes le brindaron detalles sobre el avance de los trabajos y las características que tendrá el renovado espacio público.

Más verde y nuevos espacios para los vecinos

La nueva plaza fue diseñada para acompañar el crecimiento del distrito y fortalecer los espacios de encuentro para los vecinos. Según informaron desde el Municipio, contará con más de 1.000 metros cuadrados adicionales de superficie verde respecto a la plaza anterior.

Además, el proyecto contempla la incorporación de más de 100 árboles nuevos y alrededor de 1.500 plantas nativas, con el objetivo de mejorar el paisaje urbano y promover la biodiversidad local.

Que veas nuestros videos hasta el final nos ayuda mucho, que les del Like más, que te suscribas un montón e incluso que dejes tu comentario. Contamos con vos. Gracias! ❤️​

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Juegos, anfiteatro y mobiliario urbano

Entre las principales características de la obra se destacan los nuevos juegos infantiles, sectores de descanso y mobiliario urbano de primera calidad pensado para el uso cotidiano de las familias.

También se construye un anfiteatro que permitirá la realización de actividades culturales, recreativas y comunitarias en pleno centro de la ciudad.

Que veas nuestros videos hasta el final nos ayuda mucho, que les del Like más, que te suscribas un montón e incluso que dejes tu comentario. Contamos con vos. Gracias! ❤️​

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Estacionamiento subterráneo para 380 vehículos

La intervención incluye además la construcción de un estacionamiento subterráneo con capacidad para 380 vehículos, una infraestructura que busca mejorar la circulación y brindar una solución a la demanda de espacios para estacionar en una de las zonas comerciales más transitadas de Ituzaingó.

Desde el Municipio señalaron que la renovación de la Plaza 20 de Febrero forma parte de un plan integral de modernización urbana destinado a mejorar la calidad de vida de los vecinos y potenciar el desarrollo del centro comercial de la ciudad.

Que veas nuestros videos hasta el final nos ayuda mucho, que les del Like más, que te suscribas un montón e incluso que dejes tu comentario. Contamos con vos. Gracias! ❤️​

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó