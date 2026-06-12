Deportivo Morón visita el sábado a Ciudad de Bolívar en un duelo clave por la pelea de arriba

Deportivo Morón afrontará este sábado 13 de junio uno de los compromisos más exigentes de la temporada cuando visite a Ciudad de Bolívar en un encuentro que puede tener impacto directo en la lucha por los primeros puestos de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Walter Otta llega en un gran momento y buscará ratificar su candidatura al ascenso frente a un rival que también se encuentra entre los protagonistas del campeonato.

Walter Otta eufórica luego de ganar el clásico contra Almirante Brown. Y quiere más y más y más.

Un partido que vale más que tres puntos

El choque entre Morón y Ciudad de Bolívar no será un encuentro más del calendario. Ambos equipos llegan ubicados en los puestos de vanguardia y saben que el resultado puede modificar el escenario de la tabla de posiciones.

Para el Gallo, una victoria significaría consolidarse entre los candidatos, mantener la presión sobre sus perseguidores y sacar ventaja sobre un adversario directo. Del otro lado estará un conjunto que, pese a ser recién ascendido, logró adaptarse rápidamente a la categoría y se convirtió en una de las revelaciones del torneo.

Deportivo Morón cerró la incorporación de Emanuel Iñiguez

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cómo llega el equipo de Walter Otta

Morón atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. La victoria conseguida en la fecha pasada ante fortaleció las aspiraciones del conjunto del oeste, que viene mostrando una identidad futbolística definida y resultados que lo mantienen en la pelea.

El equipo se sostiene sobre varios pilares: A) una defensa sólida y ordenada; B) una estructura táctica equilibrada; C) capacidad para sumar puntos fuera de casa; D) eficacia para resolver partidos cerrados.

Esa regularidad explica por qué el conjunto de Walter Otta se mantiene entre los principales animadores del campeonato.

El hombre gol, veremos cómo responde

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El crecimiento de Ciudad de Bolívar

Ciudad de Bolívar es una de las historias más llamativas de la temporada. La institución logró el ascenso desde el Federal A y rápidamente comenzó a competir de igual a igual contra equipos con una extensa trayectoria en la categoría.

El club, estrechamente ligado a la ciudad bonaerense de Bolívar y conocido por el impulso que recibió del conductor y empresario Marcelo Tinelli, desarrolló un proyecto deportivo que primero tuvo gran protagonismo en el vóley nacional y posteriormente alcanzó el fútbol profesional.

Lejos de conformarse con la permanencia, el conjunto bolivarense se instaló rápidamente en la parte alta de la tabla y convirtió su estadio en una localía difícil para cualquier visitante.

Una hinchada enloquecida por llegar a Primera a que no se puede frenar

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un antecedente casi sin historia

A diferencia de otros cruces tradicionales de la Primera Nacional, Morón y Ciudad de Bolívar prácticamente no registran antecedentes históricos entre sí. La reciente llegada del conjunto bonaerense a la categoría hace que este enfrentamiento tenga características inéditas.

Por esa razón, el partido comenzará a construir una nueva rivalidad deportiva entre dos equipos que hoy comparten el mismo objetivo: pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El escenario del encuentro

El partido se disputará en el Estadio Municipal Eva Perón de Bolívar, un escenario que fue remodelado en los últimos años para adecuarse a las exigencias del fútbol profesional.

Allí, Ciudad de Bolívar construyó buena parte de su campaña y buscará aprovechar el apoyo de su público para dar otro paso importante en el campeonato.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un viaje exigente para el Gallo

Además del desafío futbolístico, Morón deberá afrontar una de las salidas más extensas que tiene dentro de la provincia de Buenos Aires. El recorrido hasta Bolívar supera los 300 kilómetros, una distancia que exige una planificación logística especial y que siempre agrega un grado extra de dificultad a cualquier visita.

Lo que está en juego

Más allá de la posición actual en la tabla, el encuentro puede transformarse en una medida para evaluar las verdaderas aspiraciones de ambos equipos.

Si Morón consigue una victoria como visitante, enviará una señal contundente al resto de los candidatos y reforzará la sensación de que está preparado para luchar por el ascenso hasta el final. Un empate tampoco sería un mal negocio ante un rival directo y en una cancha complicada.

Por el contrario, Ciudad de Bolívar buscará aprovechar la localía para ratificar que su gran campaña no es una casualidad y seguir alimentando el sueño de convertirse en una de las sorpresas de la temporada.

Juan Manuel Olivares se deshizo los pulmones festejando el tremendo golazo para la victoria ante Almirante Brown

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un examen de carácter

A esta altura del campeonato, los equipos que aspiran a grandes objetivos necesitan superar pruebas exigentes lejos de casa. Para Deportivo Morón, la visita a Bolívar representa exactamente eso.

No se trata solamente de sumar puntos. Se trata de demostrar personalidad, sostener el nivel mostrado en las últimas fechas y confirmar que el Gallo tiene argumentos suficientes para ser protagonista de la Primera Nacional hasta el final del torneo.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó