Reconocimiento nacional para la Técnica N.º 4 de El Palomar (Son cracks!)

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 4 «I Brigada Aérea – Prof. Héctor Ángel Laguarde», de El Palomar, volvió a posicionar a Morón entre las instituciones educativas de referencia del país al ser distinguida en la Instancia Nacional de la Olimpíada Nacional de Educación Técnico Profesional 2025, organizada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 4 «I Brigada Aérea – Prof. Héctor Ángel Laguarde», de El Palomar

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El reconocimiento alcanzó tanto a los estudiantes que integraron el equipo como a los docentes que los acompañaron durante la competencia.

La participación de la institución en la especialidad Aeronáutica representó uno de los logros más importantes que puede alcanzar una escuela técnica argentina. La competencia reunió a más de 600 estudiantes provenientes de establecimientos de todo el país, representantes de 16 especialidades técnicas, quienes debieron demostrar sus conocimientos y capacidades frente a situaciones propias del ejercicio profesional.

La I Brigada Aérea de El Palomar con la que el colegio está conectadísima

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¿Qué reconocimiento obtuvo la escuela de Morón?

La EEST N.º 4 fue distinguida durante la instancia nacional de la Olimpíada Nacional de Educación Técnico Profesional 2025, el certamen organizado por el INET que convoca cada año a las mejores escuelas técnicas del país.

El equipo estuvo integrado por Brisa Ayelén Bazán Bellido, Tomás Lautaro Brizuela, Elías Ezequiel Caballero Juárez y Santiago Alberto Barzaghi Schiavello.

El trabajo fue acompañado por el Ing. Carlos Luis Jimeno, Jefe del Área Aeronáutica, y el Profesor Francisco Santander Ballestero, quien brindó el acompañamiento técnico durante todo el proceso de preparación y competencia.

Los hangares y las aeronaves utilizadas para las prácticas de los estudiantes.

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Una competencia que simula el trabajo de un técnico aeronáutico

A diferencia de una olimpíada tradicional, la competencia del INET no consiste en responder preguntas teóricas.

Los participantes deben resolver un problema profesional similar al que afrontaría un técnico aeronáutico en su actividad laboral. Durante la evaluación se analizan competencias vinculadas con el diseño y cálculo de componentes aeronáuticos, el diagnóstico de fallas, el mantenimiento de aeronaves, la elaboración de documentación técnica y la defensa oral del proyecto frente a un jurado integrado por especialistas.

El certamen se desarrolla en tres etapas: institucional, jurisdiccional y nacional. Solo los mejores equipos de cada provincia acceden a la instancia final, donde deben exponer y defender técnicamente el trabajo realizado.

Una escuela con una formación única en la región

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 4 «I Brigada Aérea – Prof. Héctor Ángel Laguarde» funciona dentro del predio de la I Brigada Aérea de El Palomar y constituye una de las pocas escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires que otorga el título de Técnico en Aeronáutica, además de ofrecer la orientación en Electrónica.

Como parte de su propuesta educativa, la institución dispone de aeronaves y material aeronáutico utilizado con fines didácticos, lo que permite a los estudiantes realizar prácticas vinculadas con su futura actividad profesional.

Una toma frontal de La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 4 «I Brigada Aérea – Prof. Héctor Ángel Laguarde»

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El reconocimiento del Concejo Deliberante de Morón

El logro también fue destacado por el Concejo Deliberante de Morón, que expresó su beneplácito por la actuación del establecimiento educativo y de sus alumnos, resaltando el esfuerzo realizado para representar al distrito en una competencia nacional de alto nivel.

Un detalle a tener en cuenta

Aunque en la declaración del Concejo Deliberante se utiliza la expresión «Campeones Nacionales 2025», la publicación oficial del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) menciona a la escuela entre los equipos distinguidos de la instancia nacional, pero no establece un orden de clasificación ni emplea la denominación de «campeón nacional».

Por ese motivo, desde un criterio periodístico resulta conveniente atribuir esa calificación al texto del Concejo Deliberante o verificar si existe otra resolución oficial del INET, de la Provincia de Buenos Aires o de la propia institución educativa que respalde expresamente esa denominación.

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