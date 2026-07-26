Argentina ganó 19 medallas en deportes para ciegos: cuatro atletas son del oeste

Los II Juegos Parasuramericanos se desarrollaron en Valledupar, capital del departamento colombiano del Cesar, entre el 18 y el 27 de julio, y reunieron a más de 1.060 paraatletas de una docena de países de América, acompañados por cerca de 800 entrenadores, oficiales, árbitros y asistentes técnicos. Durante diez jornadas se disputaron competencias en 13 disciplinas, entre ellas paraatletismo, paranatación, boccia, básquet sobre silla de ruedas, tenis de mesa, ciclismo, levantamiento de pesas, fútbol para ciegos y goalball. La magnitud del evento volvió a demostrar el crecimiento sostenido del deporte paralímpico en la región y el alto nivel alcanzado por las distintas delegaciones.

Además de definir a los campeones continentales, el certamen representó el primer gran desafío del nuevo ciclo paralímpico. Muchas de las pruebas comenzaron a otorgar antecedentes deportivos y posicionamiento internacional para el proceso que desembocará en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, donde los mejores exponentes de América volverán a medirse con las principales potencias de Europa, Asia y Oceanía. Para los atletas argentinos, Valledupar significó un paso clave en la preparación de un proyecto deportivo que apunta a consolidarse durante los próximos dos años.

La delegación de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) estuvo encabezada por el jefe de misión, Luis Zarranz, quien coordinó el trabajo de los seleccionados de natación, atletismo, fútbol para ciegos y goalball durante toda la competencia. Su tarea resultó determinante para la organización deportiva de una Federación que cerró los II Juegos Parasuramericanos con medallas en las cuatro disciplinas en las que participó.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La natación volvió a ser el gran motor del seleccionado argentino

La natación volvió a transformarse en el principal sostén de la delegación de FADeC, tal como había ocurrido en anteriores competencias continentales. Bajo la conducción técnica de Edith Arraspide, el equipo argentino obtuvo 12 de las 19 medallas conquistadas por la Federación, una producción que representó casi dos tercios del total conseguido por los deportistas con discapacidad visual y que volvió a ubicar a la especialidad entre las más fuertes del deporte adaptado nacional.

El rendimiento colectivo también dejó en evidencia la profundidad del plantel argentino, que logró subir al podio en pruebas de velocidad, medio fondo y estilos combinados, tanto en las categorías S11, destinada a nadadores con ceguera total, como en S12, correspondiente a deportistas con baja visión. La diversidad de resultados refleja el trabajo sostenido que la disciplina viene desarrollando en los últimos años, con una estructura que combina experiencia y renovación generacional.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Analuz Pellitero fue una de las grandes figuras del torneo

Con participación en apenas cinco pruebas, Analuz Pellitero regresó de Valledupar con cinco medallas, convirtiéndose en una de las atletas argentinas más exitosas de toda la competencia. Sus victorias en los 100 metros espalda y los 200 metros medley confirmaron el crecimiento deportivo que viene exhibiendo en las últimas temporadas, mientras que las tres medallas de plata terminaron de consolidarla entre las principales nadadoras sudamericanas de su categoría.

Su actuación también simbolizó el recambio que atraviesa la natación adaptada argentina. Con apenas unos años en el seleccionado mayor, Pellitero ya se convirtió en una de las principales cartas del país para afrontar el ciclo que culminará en Los Ángeles 2028, compartiendo protagonismo con deportistas de amplia trayectoria internacional.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Nadia Báez volvió a demostrar por qué es una referente

La experiencia volvió a tener un papel determinante en la actuación argentina. Nadia Báez, una de las máximas referentes históricas de FADeC, confirmó su vigencia al volver a subir al podio internacional. La medalla de oro obtenida en los 100 metros pecho ratificó la especialidad en la que construyó gran parte de su carrera deportiva, mientras que los dos bronces conquistados en distintas pruebas demostraron su capacidad para mantenerse competitiva frente a una nueva generación de nadadoras sudamericanas.

La moronense Nadia Báez es una de las máximas referentes y confirmó su vigencia al volver a subir al podio internacional

Más allá de los resultados individuales, Báez volvió a desempeñar un rol clave dentro del equipo argentino. Su experiencia internacional y su liderazgo fueron un respaldo permanente para las deportistas más jóvenes, consolidando un grupo que logró combinar renovación, competitividad y una gran fortaleza colectiva durante todo el campeonato.

También… ni embarazada dejó de entrenar y competir

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El atletismo confirmó una renovación sostenida

El seleccionado de atletismo, dirigido por Pablo Javier Álvarez, volvió a posicionar a Argentina entre los equipos más competitivos de Sudamérica al aportar cinco medallas al medallero de FADeC. La actuación dejó en evidencia el crecimiento de un plantel equilibrado, con especialistas tanto en pruebas de velocidad como en lanzamientos y saltos, capaces de competir de igual a igual frente a las principales potencias continentales.

Las consagraciones de Ignacio Parodi en lanzamiento de bala y de Franco Pinetti en salto en largo, sumadas al segundo puesto del propio Pinetti en los 100 metros T13, la medalla de plata de Antonio Rodas y el podio conseguido por Fernando Vázquez, reflejaron el buen momento que atraviesa el atletismo adaptado argentino. El trabajo realizado durante los últimos años comienza a traducirse en resultados cada vez más consistentes en el plano internacional.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Los Murciélagos mantuvieron una tradición de excelencia

Hablar de Los Murciélagos es hablar de uno de los equipos más exitosos de la historia del deporte argentino. Campeones del mundo, múltiples campeones de América y habituales protagonistas de los Juegos Paralímpicos, volvieron a instalarse en una final internacional gracias a una campaña que rozó la perfección y confirmó que continúan entre las grandes potencias mundiales del fútbol para ciegos.

Los murciélagos no fallan y se han convertido en uno de los equipos de alta competición del mundo

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Durante el torneo disputaron cinco partidos, con un saldo de 21 goles a favor y apenas uno en contra, precisamente el que definió la final frente a Brasil. La solidez defensiva volvió a ser una de las principales características del conjunto dirigido por Darío Lencina, heredero de una escuela que desde hace más de dos décadas coloca a Argentina entre los mejores seleccionados del mundo.

Los murciélagos se lucieron en Colombia y honraron la camiseta

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Los Topos continúan acortando la distancia con Brasil

El crecimiento del goalball argentino volvió a quedar reflejado en Valledupar. Durante muchos años Brasil ejerció un dominio casi absoluto en la disciplina dentro del continente, pero el rendimiento mostrado por Los Topos confirmó que esa diferencia comenzó a reducirse de manera sostenida.

El seleccionado argentino alcanzó la final luego de superar una exigente fase de grupos y volvió a competir de igual a igual frente al poderoso conjunto brasileño. El ajustado 8 a 6 reflejó un partido cambiante, de alto ritmo y con alternativas permanentes en el marcador, muy distinto de las amplias diferencias que históricamente existían entre ambos seleccionados. El subcampeonato reafirmó el crecimiento de un equipo que semanas antes ya había alcanzado un histórico sexto puesto en el Campeonato Mundial.

Cuatro representantes del oeste, entre los medallistas argentinos

El desempeño de la delegación argentina también tuvo un fuerte protagonismo de deportistas de la zona oeste del conurbano bonaerense. Cuatro representantes de la región regresaron de Valledupar con medallas, ratificando el crecimiento que el deporte para personas ciegas viene experimentando desde hace varios años en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

Tony Rodas volvió a los juegos y volvió a brillar

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Nadia Báez, de Morón, obtuvo una medalla de oro y dos de bronce en natación, consolidándose una vez más entre las principales referentes del seleccionado argentino. En atletismo, Antonio Rodas, de Isidro Casanova, conquistó la medalla de plata, mientras que Gabriel Scaglione y Juan Casal, ambos de Ramos Mejía e integrantes de Los Murciélagos, lograron la medalla de plata con la selección argentina de fútbol para ciegos.

El equipo de Gabriel Scaglione reconocido en todo el mundo y también en Colombia

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Deportistas del oeste en Valledupar 2026

Deportista Ciudad y resultado Nadia Báez Morón – 🥇 1 oro y 🥉 2 bronces (Natación) Antonio Rodas Isidro Casanova – 🥈 Plata (Atletismo) Gabriel Scaglione Ramos Mejía – 🥈 Plata con Los Murciélagos Juan Casal Ramos Mejía – 🥈 Plata con Los Murciélagos

Una actuación que confirma el crecimiento de FADeC

Más allá de las 19 medallas, el principal dato que dejó la actuación argentina en Valledupar fue la consolidación de un proyecto deportivo que viene creciendo de manera sostenida desde hace varios años. La Federación logró subir al podio en las cuatro disciplinas en las que participó, un indicador que demuestra la amplitud del trabajo desarrollado en todo el país y la fortaleza de un sistema que ya no depende exclusivamente de unas pocas figuras.

Detrás de los resultados deportivos también hubo un importante trabajo de coordinación institucional. Bajo la presidencia de David Peralta y con Luis Zarranz como jefe de misión en Valledupar, FADeC articuló el trabajo de entrenadores, cuerpos técnicos, asistentes y deportistas durante los diez días de competencia, consolidando un proyecto que desde hace años ubica a la Argentina entre las principales potencias americanas del deporte para personas ciegas.

Con deportistas experimentados que continúan siendo protagonistas y una nueva generación que comienza a asumir un papel cada vez más importante, FADeC cerró los Juegos Parasuramericanos con la sensación de haber dado otro paso firme hacia Los Ángeles 2028. El desafío ahora será sostener este crecimiento en los próximos campeonatos panamericanos y mundiales, donde estarán en juego las plazas para la máxima cita del deporte paralímpico.

Todos los resultados en este gráfico

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó