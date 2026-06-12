Día del Padre: comercios de Ituzaingó ofrecen descuentos de hasta el 20% en regalos

Con motivo del Día del Padre, el Municipio de Ituzaingó lanzó una nueva edición de la campaña de descuentos en comercios locales. Desde el 15 hasta el 21 de junio, vecinos y vecinas podrán acceder a promociones especiales y beneficios de hasta un 20% en distintos rubros, utilizando los medios de pago indicados por cada negocio.
La propuesta tiene como objetivo acompañar a quienes buscan un regalo para celebrar esta fecha especial, al mismo tiempo que fortalece la actividad comercial del distrito.
Los descuentos abarcan una amplia variedad de productos, entre ellos indumentaria, calzado, artículos para el hogar, perfumería, marroquinería, informática, regalería, fotografía y vinotecas. Además de rebajas en efectivo o por transferencia, varios comercios ofrecerán cuotas sin interés y promociones exclusivas durante toda la semana.
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Entre las ofertas destacadas se encuentran descuentos de hasta el 20% en locales de calzado y marroquinería, promociones especiales en ropa masculina y unisex, beneficios en vinos y espumantes, y planes de financiación para la compra de productos tecnológicos y artículos para el hogar.
La campaña reúne a más de veinte comercios de distintos puntos de Ituzaingó, brindando alternativas para todos los gustos y presupuestos a la hora de elegir un regalo para papá. A continuación te dejamos los adheridos:
GIUDICI HOGAR
Rubro: Artículos del hogar
Promoción: 3 cuotas sin interés los miércoles y sábados con tarjetas bancarias o 18 cuotas fijas durante todo el mes
Dirección: Paso de los Libres 790
PAZ MARTINS
Rubro: Calzado, marroquinería y accesorios
Promoción: 20% de descuento abonando en efectivo o transferencia
Dirección: Brandsen 2251
FOTO JUANA
Rubro: Fotografía
Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo en compras que superen $10.000
Dirección: Brandsen 2386
LA BLANQUERÍA
Rubro: Colchonería y blanquería
Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo
Dirección: Av. Néstor Kirchner 21526
MAGNOLIA DECO REGALOS
Rubro: Decoración y regalería
Promoción: Sets de mates a $20.000 y $15.000 abonando en efectivo o transferencia
Dirección: Zufriategui 927
AROMAS Y REGALOS J & V
Rubro: Decoración y regalería
Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo
Dirección: Brandsen 2430
ANISS MEN
Rubro: Indumentaria masculina
Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo
Dirección: Zufriategui 892
ARUBA
Rubro: Indumentaria masculina
Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo
Dirección: Las Heras 137
CHAMACO’S
Rubro: Indumentaria masculina
Promoción: 10% de descuento en efectivo o 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias
Dirección: Zufriategui 822
KEVINGSTON
Rubro: Indumentaria masculina
Promoción: 3 cuotas sin interés en el total de la compra
Dirección: Zufriategui 886
VAM
Rubro: Indumentaria masculina
Promoción: 15% de descuento en efectivo; 3 cuotas sin interés con tarjetas superando $30.000; 6 cuotas superando $100.000
Dirección: Zufriategui 733
GUDDYS
Rubro: Indumentaria unisex
Promoción: 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias
Dirección: Brandsen 2442
JAQUE
Rubro: Indumentaria unisex
Promoción: 10% de descuento en efectivo o transferencia y 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias
Dirección: Brandsen 2402
SUBLIME
Rubro: Indumentaria unisex
Promoción: 15% de descuento en efectivo o transferencia y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias
Dirección: Mansilla 767
OCN
Rubro: Indumentaria unisex
Promoción: Remeras a $20.000 en efectivo o 20% de descuento en zapatillas (no en promoción) abonando en efectivo o transferencia
Dirección: Zufriategui 753
T-ROCK
Rubro: Indumentaria unisex y bijouterie
Promoción: 15% de descuento abonando en efectivo
Dirección: Las Heras 261
RCG COMPUTACIÓN
Rubro: Informática
Promoción: 10% de descuento en PC de escritorio o 3 cuotas sin interés con Visa/Mastercard en notebook
Dirección: Las Heras 452
GECE DATA
Rubro: Insumos de computación
Promoción: Bonificación en instalación de programas si se realiza actualización de hardware
Dirección: Zufriategui 794
HUILEN
Rubro: Marroquinería
Promoción: 15% y 20% de descuento abonando en efectivo o transferencia
Dirección: Mansilla 709
DEJAME VER
Rubro: Marroquinería y accesorios
Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo
Dirección: Mariano Acosta 85
LA PLAZA PERFUMERÍA
Rubro: Perfumería
Promoción: 5% de descuento en la compra de perfumes abonando en efectivo
Dirección: Posta de Pardo 3217
PERFUMERÍA S & D
Rubro: Perfumería y artículos de limpieza
Promoción: 10% de descuento en perfumes masculinos abonando en efectivo
Dirección: Santa Rosa 2148
GUARAPO
Rubro: Vinoteca
Promoción: 10% y 15% de descuento en vinos seleccionados abonando en efectivo
Dirección: Zufriategui 736
OESTE WINE
Rubro: Vinoteca
Promoción: 15% de descuento en vinos y espumantes; 10% en whiskys y licores en efectivo; o hasta 30% de reintegro con tarjetas bancarias
Dirección: Zufriategui 653
TU VINOTECA
Rubro: Vinoteca
Promoción: 10% de descuento en etiquetas importadas y 20% de descuento en bodegas nacionales de espumantes y vinos
Dirección: Las Heras 408
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