Día del Padre: comercios de Ituzaingó ofrecen descuentos de hasta el 20% en regalos

Con motivo del Día del Padre, el Municipio de Ituzaingó lanzó una nueva edición de la campaña de descuentos en comercios locales. Desde el 15 hasta el 21 de junio, vecinos y vecinas podrán acceder a promociones especiales y beneficios de hasta un 20% en distintos rubros, utilizando los medios de pago indicados por cada negocio.

La propuesta tiene como objetivo acompañar a quienes buscan un regalo para celebrar esta fecha especial, al mismo tiempo que fortalece la actividad comercial del distrito.

Los descuentos abarcan una amplia variedad de productos, entre ellos indumentaria, calzado, artículos para el hogar, perfumería, marroquinería, informática, regalería, fotografía y vinotecas. Además de rebajas en efectivo o por transferencia, varios comercios ofrecerán cuotas sin interés y promociones exclusivas durante toda la semana.

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Entre las ofertas destacadas se encuentran descuentos de hasta el 20% en locales de calzado y marroquinería, promociones especiales en ropa masculina y unisex, beneficios en vinos y espumantes, y planes de financiación para la compra de productos tecnológicos y artículos para el hogar.

La campaña reúne a más de veinte comercios de distintos puntos de Ituzaingó, brindando alternativas para todos los gustos y presupuestos a la hora de elegir un regalo para papá. A continuación te dejamos los adheridos:

GIUDICI HOGAR

Rubro: Artículos del hogar

Promoción: 3 cuotas sin interés los miércoles y sábados con tarjetas bancarias o 18 cuotas fijas durante todo el mes

Dirección: Paso de los Libres 790

PAZ MARTINS

Rubro: Calzado, marroquinería y accesorios

Promoción: 20% de descuento abonando en efectivo o transferencia

Dirección: Brandsen 2251

FOTO JUANA

Rubro: Fotografía

Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo en compras que superen $10.000

Dirección: Brandsen 2386

LA BLANQUERÍA

Rubro: Colchonería y blanquería

Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo

Dirección: Av. Néstor Kirchner 21526

MAGNOLIA DECO REGALOS

Rubro: Decoración y regalería

Promoción: Sets de mates a $20.000 y $15.000 abonando en efectivo o transferencia

Dirección: Zufriategui 927

AROMAS Y REGALOS J & V

Rubro: Decoración y regalería

Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo

Dirección: Brandsen 2430

ANISS MEN

Rubro: Indumentaria masculina

Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo

Dirección: Zufriategui 892

ARUBA

Rubro: Indumentaria masculina

Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo

Dirección: Las Heras 137

CHAMACO’S

Rubro: Indumentaria masculina

Promoción: 10% de descuento en efectivo o 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias

Dirección: Zufriategui 822

KEVINGSTON

Rubro: Indumentaria masculina

Promoción: 3 cuotas sin interés en el total de la compra

Dirección: Zufriategui 886

VAM

Rubro: Indumentaria masculina

Promoción: 15% de descuento en efectivo; 3 cuotas sin interés con tarjetas superando $30.000; 6 cuotas superando $100.000

Dirección: Zufriategui 733

GUDDYS

Rubro: Indumentaria unisex

Promoción: 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias

Dirección: Brandsen 2442

JAQUE

Rubro: Indumentaria unisex

Promoción: 10% de descuento en efectivo o transferencia y 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias

Dirección: Brandsen 2402

SUBLIME

Rubro: Indumentaria unisex

Promoción: 15% de descuento en efectivo o transferencia y 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias

Dirección: Mansilla 767

OCN

Rubro: Indumentaria unisex

Promoción: Remeras a $20.000 en efectivo o 20% de descuento en zapatillas (no en promoción) abonando en efectivo o transferencia

Dirección: Zufriategui 753

T-ROCK

Rubro: Indumentaria unisex y bijouterie

Promoción: 15% de descuento abonando en efectivo

Dirección: Las Heras 261

RCG COMPUTACIÓN

Rubro: Informática

Promoción: 10% de descuento en PC de escritorio o 3 cuotas sin interés con Visa/Mastercard en notebook

Dirección: Las Heras 452

GECE DATA

Rubro: Insumos de computación

Promoción: Bonificación en instalación de programas si se realiza actualización de hardware

Dirección: Zufriategui 794

HUILEN

Rubro: Marroquinería

Promoción: 15% y 20% de descuento abonando en efectivo o transferencia

Dirección: Mansilla 709

DEJAME VER

Rubro: Marroquinería y accesorios

Promoción: 10% de descuento abonando en efectivo

Dirección: Mariano Acosta 85

LA PLAZA PERFUMERÍA

Rubro: Perfumería

Promoción: 5% de descuento en la compra de perfumes abonando en efectivo

Dirección: Posta de Pardo 3217

PERFUMERÍA S & D

Rubro: Perfumería y artículos de limpieza

Promoción: 10% de descuento en perfumes masculinos abonando en efectivo

Dirección: Santa Rosa 2148

GUARAPO

Rubro: Vinoteca

Promoción: 10% y 15% de descuento en vinos seleccionados abonando en efectivo

Dirección: Zufriategui 736

OESTE WINE

Rubro: Vinoteca

Promoción: 15% de descuento en vinos y espumantes; 10% en whiskys y licores en efectivo; o hasta 30% de reintegro con tarjetas bancarias

Dirección: Zufriategui 653

TU VINOTECA

Rubro: Vinoteca

Promoción: 10% de descuento en etiquetas importadas y 20% de descuento en bodegas nacionales de espumantes y vinos

Dirección: Las Heras 408

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