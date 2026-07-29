Tragedia en Morón Sur: murió el dueño de la vivienda donde explotó una garrafa y la Justicia investiga la presunta recarga clandestina

La tragedia se cobró su primera víctima

La explosión que conmocionó al barrio San José, en Morón Sur, tuvo este martes, 29 de julio de 2026, su desenlace más doloroso. Jorge Alberto Massacane, propietario de la vivienda donde ocurrió el siniestro, falleció en el Hospital Posadas luego de permanecer casi una semana internado como consecuencia de las graves quemaduras sufridas durante la explosión.

El hombre había sido trasladado de urgencia el mismo día del accidente con quemaduras de segundo y tercer grado que afectaban gran parte de su cuerpo, especialmente las vías respiratorias. A pesar de los esfuerzos médicos, no logró superar la gravedad de las lesiones.

En tanto, Sergio Fabián García, de 42 años, empleado de Massacane y quien trabajaba junto a él al momento de la explosión, permanece internado en el Hospital Municipal de Morón, sedado, con asistencia respiratoria mecánica y bajo cuidados intensivos. Su estado continúa siendo extremadamente delicado.

Cómo ocurrió la explosión

El siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del 22 de julio en una vivienda ubicada sobre Ríos Gallardo al 900, entre Balcarce y Aneiros.

Según reconstruyeron los investigadores, la explosión se produjo mientras los dos hombres manipulaban una garrafa dentro del garaje de la propiedad. Por causas que todavía son materia de investigación, el envase explotó y el fuego se propagó rápidamente hacia otras garrafas almacenadas en el lugar.

El estruendo se escuchó en varias cuadras a la redonda y fue seguido por un incendio de grandes proporciones. Una espesa columna de humo pudo observarse desde distintos sectores de Morón, mientras vecinos abandonaban sus viviendas por temor a nuevas explosiones.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas, Bomberos Voluntarios de Morón, Defensa Civil y ambulancias del SAME desplegaron un importante operativo para controlar el incendio, rescatar a los heridos y asegurar el perímetro.

Intervinieron los Bomberos Voluntarios de Morón ante la magnitud del hecho

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La investigación apunta a una presunta recarga clandestina de garrafas

La causa quedó a cargo del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI Nº 5 de Morón, bajo la carátula de «averiguación de ilícito».

Los primeros peritajes realizados por especialistas de Bomberos y de la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense permitieron reunir elementos que fortalecen la hipótesis de que en la vivienda se desarrollaba una presunta actividad clandestina de recarga y acopio de garrafas.

Los investigadores analizan si esa actividad se realizaba sin autorización y si el inmueble contaba con algún tipo de habilitación municipal.

Las denuncias de los vecinos llevaban años

Para los vecinos del barrio, la tragedia era un accidente anunciado. Aseguran que desde hacía mucho tiempo observaban un incesante movimiento de garrafas en la vivienda y que realizaron reiteradas denuncias por la actividad que, según sostienen, se desarrollaba en el inmueble. Los frentistas relataron que en el garaje se almacenaban garrafas de 10 y 15 kilos junto a un automóvil, situación que consideraban extremadamente peligrosa debido a la cercanía con otras viviendas.

También aseguraron que un camión rojo permanecía habitualmente estacionado frente a la propiedad y que era utilizado para transportar garrafas.

Un camión de transporte iba y vanía a la vivienda y los vecinos lo fotografiaron y denunciaron pero nadie los tomó en serio. En esta imagen se lo ve frente a la vivienda.

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Escenas de desesperación durante el incendio

Los testimonios de quienes presenciaron el siniestro reflejan la magnitud del episodio. Varios vecinos afirmaron haber visto garrafas envueltas en llamas y algunas salir despedidas por la explosión. Incluso aseguraron que, cuando llegaron los bomberos, todavía había cilindros ardiendo dentro del inmueble.

Además, indicaron que dos perros habrían quedado atrapados dentro de la vivienda tras la explosión, aunque no hubo información oficial sobre su estado.

En el garage de esta vivienda se hacían las recargas clandestinas

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El camión quedó secuestrado y todavía permanece en el lugar

Uno de los elementos incorporados a la investigación es el camión rojo que los vecinos vinculan con el transporte de garrafas.

El vehículo fue secuestrado por orden judicial y permanece con una faja de secuestro en las inmediaciones de la vivienda. Sin embargo, todavía no pudo ser removido porque los investigadores no encontraron las llaves.

Los peritos también constataron que el incendio provocó importantes daños en un Chevrolet Camaro propiedad de Massacane, que permanecía guardado dentro del garaje donde comenzó el fuego.

Finalmente, el camión quedó secuestrado

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Los vecinos aseguran que levantaron las garrafas de la calle

Habitantes del barrio afirmaron que, tras la explosión, varias garrafas quedaron esparcidas sobre la calzada.

«Nosotros las levantamos porque nadie se las llevaba. Después la gente de la casa las volvió a meter y finalmente quedaron secuestradas para los peritajes», relató un vecino.

Esa versión forma parte de los testimonios incorporados a la investigación y deberá ser corroborada por la Justicia.

Qué busca determinar la Justicia

Las actuaciones judiciales continúan para establecer con precisión qué provocó la explosión, cuántas garrafas había almacenadas en el inmueble y si efectivamente allí funcionaba una actividad clandestina de recarga y acopio de gas envasado.

Los investigadores también deberán determinar si existían responsabilidades administrativas o penales derivadas de esa actividad y si hubo controles previos sobre el inmueble.

Mientras tanto, la muerte de Jorge Alberto Massacane transformó un grave accidente en una tragedia que reabrió el debate sobre los riesgos del almacenamiento irregular de garrafas en zonas urbanas y sobre la necesidad de reforzar los controles para evitar que una situación similar vuelva a poner en peligro a todo un barrio.

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