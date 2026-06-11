Walter Otta y el sueño del ascenso: «Estamos muy ilusionados con jugar en Primera»

Luego de ganar el clásico contra Almirante Brown, las primeras declaraciones públicas de Walter Otta estuvieron en la ilusión en jugar en Primera, el último desafío para el Gallo.

El entrenador de Deportivo Morón habló sobre el gran presente del equipo en la Primera Nacional, recordó el histórico ascenso de 2017 y se refirió a las posibilidades de incorporar refuerzos en el próximo mercado de pases.

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Otta mantiene viva la ilusión del ascenso

Mientras Deportivo Morón se mantiene como uno de los protagonistas de la Primera Nacional, su entrenador, Walter Otta, reconoció que el gran objetivo del plantel sigue siendo alcanzar el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

En diálogo con Mundo Ascenso, por AM 910 Radio La Red, el director técnico del Gallo aseguró que la posibilidad de llegar a la Primera División representa una motivación permanente para todo el grupo.

«Estamos muy ilusionados, nos gustaría, es el sueño que tenemos, ojalá lo podamos cumplir», expresó.

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El recuerdo imborrable del ascenso de 2017

Durante la entrevista a AM 910 Radio La Red, Otta también fue consultado por un nuevo aniversario de uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club: el ascenso obtenido en 2017, del cual fue uno de los protagonistas principales.

El entrenador destacó el valor emocional que conserva aquella conquista y aprovechó para reconocer el esfuerzo de los futbolistas que integraron aquel plantel.

«Es un día especial porque fue uno de los momentos más lindos de nuestra carrera. Obviamente que es un día especial y agradecerles a todos los jugadores siempre, siempre los jugadores primero», manifestó.

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Un mercado de pases con limitaciones económicas

Respecto de las posibles incorporaciones para el próximo mercado de pases, Otta admitió que el club atraviesa restricciones económicas que dificultan realizar contrataciones de alto impacto.

Uno de los nombres que surgió fue el de Adín, futbolista que dejó una buena imagen durante su paso por Morón y actualmente tiene vínculo contractual con San Miguel.

«Adín tiene contrato en San Miguel. Es un jugador que a nosotros nos gusta mucho, que en el club nos dio mucho, pero tiene contrato en San Miguel», explicó.

Además, remarcó que cualquier incorporación deberá ajustarse a las posibilidades reales de la institución.

«Estamos tratando de ver la posibilidad de incorporar. Nosotros sabemos que económicamente estamos muy complicados para hacer algo que pueda romper el mercado. Si viene alguien que nosotros conozcamos o que sea superior a lo que tenemos, veremos, y si no estamos muy contentos con el plantel que tenemos», concluyó.

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Un equipo que sueña en grande

Con un plantel competitivo y una campaña que alimenta la expectativa de los hinchas, Deportivo Morón sigue consolidándose como uno de los animadores del campeonato. Mientras el equipo continúa enfocado en la pelea por los primeros puestos, las palabras de Walter Otta reflejan el sentimiento que atraviesa al club: la ilusión de volver a jugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

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