Dos robos en un día en Castelar Norte: se llevaron dinero y redujeron a una familia dentro de su casa

Un robo bajo la modalidad conocida como “escruche” fue denunciado en una vivienda de Castelar Norte, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada y se llevaron una suma cercana a los 400 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la denuncia realizada por Carlos Eduardo Robles, de 61 años, el hecho fue descubierto luego de que recibiera un llamado telefónico de su cuñado, quien le informó que desconocidos habían ingresado a la casa de su padre, un hombre de 81 años.

Al llegar a la propiedad ubicada sobre Ventura Bustos al 3100, en la intersección con Los Indios, el denunciante constató que la puerta de acceso había sido violentada. Los ladrones lograron ingresar al sector del living-comedor y sustrajeron aproximadamente 400.000 pesos.

La víctima resultó ilesa y no se registraron personas heridas durante el episodio.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Morón. En tanto, efectivos policiales realizan tareas investigativas y trabajan en la recolección de registros fílmicos de la zona con el objetivo de identificar a los autores del robo.

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Asaltaron a una familia cuando ingresaba a su casa en Castelar Norte

Una familia fue víctima de un violento robo en una vivienda de Castelar Norte, donde delincuentes armados sorprendieron a los moradores cuando ingresaban al domicilio y escaparon con pertenencias de valor.

El hecho ocurrió en una finca ubicada sobre Álvarez Jonte al 800, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en curso.

Según el relato de la víctima, Maximiliano Cristian Candia, de 42 años, el episodio se produjo cuando llegaba a su vivienda junto a su hija menor de edad y su pareja. En esas circunstancias, fueron interceptados por al menos dos delincuentes armados, quienes tenían colocados barbijos y utilizaban equipos de comunicación tipo handy.

Los asaltantes redujeron al propietario, lo ataron con cinta adhesiva y comenzaron a revisar el inmueble. Tras apoderarse de distintos efectos personales, escaparon del lugar antes de la llegada de la Policía.

Tanto la víctima como su grupo familiar resultaron ilesos.

La investigación se encuentra en manos de la Justicia, mientras efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal de la DDI realizan tareas investigativas para identificar a los autores del hecho. El Ministerio Público Fiscal dispuso las medidas de rigor.

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