Nonpalidece y El Zar llegan a Haedo con dos noches a pura música

El Auditorio Oeste se prepara para recibir dos de los espectáculos más esperados de junio. El 12 y 13 de junio, el reconocido espacio cultural de Haedo será escenario de dos propuestas musicales que reúnen a miles de seguidores en todo el país: Nonpalidece y El Zar.

La primera cita será el viernes 12 de junio con la presentación de Nonpalidece, una de las bandas más importantes del reggae argentino. Con casi 30 años de trayectoria, el grupo liderado por Néstor Ramljak llegará a la zona oeste con «Nonpa Desenchufado«, una versión más íntima de su repertorio que propone una nueva mirada sobre las canciones que marcaron su carrera.

El público podrá disfrutar de clásicos como «La Flor», «Tu Presencia», «Reggae en el Universo» y «Danger», en un formato que prioriza la cercanía con los espectadores y una sonoridad diferente, sin perder la esencia que convirtió a la banda en un referente del reggae latinoamericano.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La actividad continuará el sábado 13 de junio con la llegada de El Zar. El dúo integrado por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se consolidó como una de las propuestas más destacadas del indie pop de la región.

Con millones de reproducciones en plataformas digitales y canciones que ganaron gran popularidad entre el público joven, como «La Declaración», además de los temas de su álbum «Rio Hotel», la banda promete un show cargado de energía, melodías pegadizas y una puesta en escena que invita al baile y la emoción.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Las entradas para ambos recitales ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma Passline:

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó